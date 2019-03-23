Охохошеньки: малолетка "залетела". И выкинула дитё в туалете...

В Волгодонске Ростовской области в туалете детской городской больницы найдено тело новорожденного младенца. Его родила несовершеннолетняя пациентка.

К сожалению, случаи, связанные с отказами от детей молодых и даже малолетних "мамаш" - нередки в хронике происшествий...

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Как сообщает 161.ru, девушка из станицы Романовская поступила во вторник с жалобами на боли в животе. При этом врачу она сказала, что половой жизнью не жила. По словам источника издания, пациентку положили в отдельную палату, поэтому процесса родов никто не видел.

Когда ребенок родился, школьница положила его в пакет, завязала веревкой и отнесла в больничный туалет. Она уверяет, что мальчик родился мертвым, однако результаты судмедэкспертизы еще не известны.

Мать девушки, которая и привезла ее в больницу, заявляет, что не знала о беременности дочери. По предварительным данным, отцом ребенка был 17-летний подросток из станицы Романовская.

...Да, можно всплескивать руками - и ругаться последними словами на распущенные нравы и цинизм подрастающих поколений, наших внуков. Только вот толку от наших эмоций никаких не будет. Мир не изменится - и многие молодые будут, так или иначе, вступать в половую жизнь без благословения взрослых. И поневоле задумаешься: возможно, банальное грамотное просвещение молодежи в вопросах секса - окажет гораздо больше пользы, чем наше ворчание? Хотя это и способно шокировать, конечно же.

По инф. rosbalt.ru

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