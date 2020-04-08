Премьер Ирландии раз в неделю будет работать врачом. И такое бывает, да

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет работать врачом один день в неделю, чтобы помочь в борьбе с пандемией COVID-19, пишет Gardian.

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41-летний Варадкар имеет медицинское образование − в 2010 году он получил квалификацию терапевта в Дублине. Там же он работал младшим врачом. После он оставил медицину, ушел в политику и в 2017-м занял пост премьер-министра Ирландии.

В марте нынешнего года Варадкар попросил включить его обратно в реестр практикующих медиков страны.

«Многие из его родственников и друзей работают в системе здравоохранения. Он хочет хотя бы немного помочь», − сообщил пресс-секретарь офиса Варадкара.

Отец политика − выходец из Индии – также был доктором, а его мать – медсестрой.

К 7 апреля в Ирландии зарегистрировали 5 тысяч 364 случая заражения коронавирусом, 174 человек умерли из-за инфекции, 25 вылечились.

Очень похвальный поступок со стороны премьер-министра, который заслуживает уважения. Последуют ли его примеру чиновники из других стран мира (ведь, наверняка, у некоторых за плечами тоже может оказаться медицинский университет?) Как знать, поживем-увидим...

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Polit.ru

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