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Фрау Меркель побыла две недели на самоизоляции. Нелегко, говорит, было!
По инф. «Российской газеты»   
07 Апреля 2020 г.
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Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет — это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. (Нашим читателям фрау канцлер интересна еще и тем, что эта немолодая дама, с усиливающимися проблемами здоровья - представляет пример деятельной собранности и влияния на людей, что заслуживает всяческого уважения! - Прим. МГ.)

Фрау Меркель побыла две недели на самоизоляции. Нелегко, говорит, было!

По ее словам, это особенно нелегкий период для пожилых или больных людей. «Они должны быть дома одни, потому что вирус представляет для них большую опасность, и они, в отличие от меня, не могут покинуть квартиру через две недели. Мои теплые пожелания всем тем, кто сейчас находится в такой ситуации», — цитирует РИА Новости заявление Меркель, опубликованное на сайте правительства.

Канцлер была направлена на домашний карантин 22 марта после контакта с инфицированным COVID-19. Все три теста, сделанные во время изоляции, были отрицательными.

В пятницу, 3 апреля, Ангела Меркель приняла решение выйти из карантина. По ее словам, она себя чувствует хорошо. По данным СМИ, рейтинг одобрения ее деятельности возобновил рост. Более трети немцев удовлетворены тем, как канцлер справляется, в частности, с последствиями пандемии COVID-19. Ранее она заявила о том, что коронавирус потребовал от жителей страны солидарности и стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.

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