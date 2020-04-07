В Москве подготовили новые койко-места для зараженных коронавирусом

В Москве продолжают разворачивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе открытия стационара на Погодинской улице.
По словам Собянина, на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова будет развернуто всего около 2 тыс. коек.
В пресс-службе мэрии уточнили, что в рамках первого этапа развернуто 700 коек — 400 коек на базе университетской клинической больницы № 2 и 300 коек на базе клинической больницы № 4.
Планируется, что к 13 апреля на базе «Сеченовки» развернут еще 1,3 тыс. коек: 500 коек в университетской клинической больнице № 3, 800 коек в университетской клинической больнице № 1.
- В настоящее время для лечения больных с коронавирусом в Москве открыты отделения в ГКБ № 40, ИКБ № 1, ИКБ № 2, госпитале для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ им. Башляевой, НИИ им. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Ворохобова, ГКБ № 15 им. Филатова, Морозовской больнице, детской ИКБ № 6, ГКБ № 52, клиническом госпитале «Лапино Мать и дитя» и стационаре ГК «Медси».
- Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4484 заболевших коронавирусом. За период московские врачи вылечили от коронавируса 206 человек.
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Теперь перенесемся в Петербург. Он отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом на три недели. Об этом на заседании малого правительства заявил губернатор Александр Беглов.
«Обстановка ухудшается с каждым днем, у нас есть немного времени, чтобы подготовиться», — добавил глава города.
Беглов призвал помогать пожилым петербуржцам, которые находятся в группе риска. Он заявил, что в ближайшие 7—10 дней число коек в городе увеличится до 5411, а к концу месяца — до 12 тысяч.
Тем временем всего в Петербурге зарегистрировали 226 заболевших COVID-19. Известно, что 32 пациента выздоровели, трое — умерли.
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По инф. rosbalt.ru
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