ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
2020-03-16-08-40-15
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.

В Москве подготовили новые койко-места для зараженных коронавирусом
По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Москве продолжают разворачивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе открытия стационара на Погодинской улице.

На базе МГМУ им. Сеченова создадут 2000 мест для больных COVID-19

По словам Собянина, на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова будет развернуто всего около 2 тыс. коек.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в рамках первого этапа развернуто 700 коек — 400 коек на базе университетской клинической больницы № 2 и 300 коек на базе клинической больницы № 4.

Планируется, что к 13 апреля на базе «Сеченовки» развернут еще 1,3 тыс. коек: 500 коек в университетской клинической больнице № 3, 800 коек в университетской клинической больнице № 1.

  • В настоящее время для лечения больных с коронавирусом в Москве открыты отделения в ГКБ № 40, ИКБ № 1, ИКБ № 2, госпитале для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ им. Башляевой, НИИ им. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Ворохобова, ГКБ № 15 им. Филатова, Морозовской больнице, детской ИКБ № 6, ГКБ № 52, клиническом госпитале «Лапино Мать и дитя» и стационаре ГК «Медси».
  • Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4484 заболевших коронавирусом. За период московские врачи вылечили от коронавируса 206 человек.

***

Теперь перенесемся в Петербург. Он отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом на три недели. Об этом на заседании малого правительства заявил губернатор Александр Беглов.

«Обстановка ухудшается с каждым днем, у нас есть немного времени, чтобы подготовиться», — добавил глава города.

Беглов призвал помогать пожилым петербуржцам, которые находятся в группе риска. Он заявил, что в ближайшие 7—10 дней число коек в городе увеличится до 5411, а к концу месяца — до 12 тысяч.

Тем временем всего в Петербурге зарегистрировали 226 заболевших COVID-19. Известно, что 32 пациента выздоровели, трое — умерли.

  • Свежие новости и советы о том, как не стать жертвой инфекции - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 