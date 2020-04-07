А не из лаборатории ли он часом? В Британии проверяют версии о происхождении коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Болезнь могла возникнуть вследствие утечки из лаборатории в Китае, отмечают источники в правительстве, знакомые с засекреченными разведданными.
Уточняется, что речь идет о Центре по контролю и профилактике заболеваний в Ухане. «Версия об этом не сбрасывается со счетов», — сказал собеседник журналистов.
Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года в Ухане, город был изолирован в рамках мер по противодействию эпидемии. Тем не менее инфекция вырвалась за пределы и провинции, и самого Китая. На сегодняшний день в мире заражено более 1,2 млн человек.
Может ли это все претендовать на правду? Скорее всего, мы с вами этого никогда не узнаем, но все может быть в нашем мире, тут сомневаться не приходится. Возможно, и новый коронавирус — это специально разработанное оружие биологической войны.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о четырех умерших от коронавируса в стране. По его словам, «вирус атакует слабых». (Президент Белоруссии известен своими громкими высказываниями, но, возможно, в чем-то он и прав, ведь он один из немногих глав государств, кто отказался от введения карантина. - прим. МГ.)
Королева российского шансона Любовь Успенская продолжает экспериментировать со своей внешностью, и это беспокоит преданных поклонников певицы. Артистка никогда не скрывала, что сделала много пластических операций и является постоянной клиенткой косметологов.
Теперь сделать исследование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) можно не выходя из дома и без назначения врача. Пока эта платная услуга доступна для жителей Москвы и Подмосковья, но потом она станет доступна и для других регионов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым зафиксировал максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, имеют право обратиться за кредитными каникулами.
За последние сутки в РФ подтвердилось 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 6 тыс. 343 пациента в 80 регионах. В других странах число заболевших также продолжает расти.
СКК «Петербургский» неслучайно снесли в спешке, но активисты могут еще побороться за парк вокруг стадиона. Об этом заявил в разговоре с авторами YouTube-канала «Капибары» член НК ИКОМОС, член президиума СПбГО ВООПИиК Александр Кречмер. По его словам, необходимо спасти Московский парк победы, на территории которого находился СКК.
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