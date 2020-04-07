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А не из лаборатории ли он часом? В Британии проверяют версии о происхождении коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2020 г.
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Британская разведка не исключает гипотезу о «рукотворном» происхождении коронавируса нового типа. Об этом говорится в статье The Daily Mail.

А не из лаборатории ли он часом? В Британии проверяют версии о происхождении коронавируса

Болезнь могла возникнуть вследствие утечки из лаборатории в Китае, отмечают источники в правительстве, знакомые с засекреченными разведданными.

Уточняется, что речь идет о Центре по контролю и профилактике заболеваний в Ухане. «Версия об этом не сбрасывается со счетов», — сказал собеседник журналистов.

Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года в Ухане, город был изолирован в рамках мер по противодействию эпидемии. Тем не менее инфекция вырвалась за пределы и провинции, и самого Китая. На сегодняшний день в мире заражено более 1,2 млн человек.

Может ли это все претендовать на правду? Скорее всего, мы с вами этого никогда не узнаем, но все может быть в нашем мире, тут сомневаться не приходится. Возможно, и новый коронавирус — это специально разработанное оружие биологической войны.

По инф. rosbalt.ru

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