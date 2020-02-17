Представитель РПЦ сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоирей Дмитрий Смирнов раскритиковал женщин, идущих на гражданский брак. Клирик считает, что женщины «сами не понимают, что такое брак».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает» — сказал Смирнов.

За последние несколько месяцев РПЦ неоднократно выступала с критикой женщин. 28 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми. 18 октября глава РПЦ приравнял аборты к языческим жертвоприношениям.

Представители РПЦ, огромной и влиятельной структуры, озвучивают свои точки зрения по самым разным позициям современной жизни, напомним:

Но что касается гражданского брака, то осуждать его не стоит. Наши дети и внуки живут в более свободное время и действительно зачастую не спешат оформлять отношения. Ничего плохого в этом нет, в конце концов, если человек серьезно настроен по отношению к своей половине, то никакие штампы в паспорте не нужны. И напротив, штамп в паспорте зачастую не может удержать брак от развала. Только вот если рождаются дети, то зарегистрировать отношения все-таки стоит.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...