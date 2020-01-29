Патриарх Кирилл обрушил свой гнев на суррогатное материнство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми. Священнослужитель заявил об этом на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Патриарх заявил, что не может не отметить «смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран и доступная в России только обеспеченным людям — хочу это подчеркнуть — процедура, по сути, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми»

Кроме того, священнослужитель вывел и свое определение суррогатной матери. Он считает, что «Суррогатная мать — это та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги и как бы продаёт своих детей»

Коммерческое суррогатное материнство Патриарх Кирилл назвал унижением женского достоинства.

В сентябре 2019 года РПЦ уже выступала против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери. Протоиерей Дмитрий Смирнов тогда назвал суррогатное материнство «худшим видом проституции».

В конце июня 2019 года Русская православная церковь подготовила проект «О неприкосновенности жизни с момента зачатия», в котором указано, что эмбрион является «развивающимся человеческим существом» и на этом основании имеет право на неприкосновенность.

В октябре 2019 года Патриарх Кирилл во время выступления на Всемирном русском народном соборе в Москве сравнил аборты с языческими жертвоприношениями.

Представители РПЦ, огромной и влиятельной структуры, озвучивают свои точки зрения по самым разным позициям современной жизни, напомним:

И тема суррогатного материнства их также волнует и интересует. Явление распространено и, наверное, дальше будет только масштабироваться. Ведь проблема бесплодия актуальна, несчастных пар, которые не могут завести ребенка, становится с каждым годом все больше и больше. Суррогатная мама для некоторых семей, порой, один лишь реальный шанс, единственное спасенье и надежда на счастье, на полноценную семью и продолжение рода. Надо ли лишать всего этого людей, которым судьбой не дано своими силами стать родителями? Поддержат ли верующие озвученные мнения представителей РПЦ?

Polit.ru

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