Появилось видео задержания красноярского главы ПФР

Управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Дениса Майбороду подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет опубликовал видео задержания.

По версии СК РФ, с 19 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года управляющий краевым отделением ПФР, сговорившись с заместителем, получил через посредника взятку в 13 млн рублей за помощь в победе частной компании в аукционе на заключение госконтракта о приобретении нежилого помещения для управления ПФР Ленинского района Красноярска за 130 млн рублей. По версии следствия, эта цена была завышена. Сейчас сделка по суду города Красноярска признана недействительной.

Подозреваемый арестован, но вины не признает.

Напомним, что в ноябре 2018 года сообщалось об аресте заместителя Майбороды в красноярском ПФР Алексея Трофимова. Его подозревали в хищении более 70 млн рублей в результате приобретения двух зданий в Красноярске по завышенной цене. Сообщалось, что цена контракта составила более 130 млн рублей, а экспертиза установила, что реальная стоимость зданий составляет около 54 млн рублей.

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