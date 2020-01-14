Измеряется триллионами: Кудрин оценил ущерб от коррупции в России

Для борьбы с коррупцией, объемы которой измеряются триллионами рублей, Счетной палате нужны дополнительные полномочия. Об этом заявил глава контрольного органа Алексей Кудрин.

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«Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается», — отметил он.

По словам Кудрина, ущерб от коррупции может измеряться «триллионами рублей», а бюджет из-за этого ежегодно теряет в пределах 2-3 млрд рублей в год.

«Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — добавил Кудрин.

Ранее президент РФ Владимир Путин включил Кудрина в состав совета при президенте по противодействию коррупции. Впрочем, и до этого Алексей Кудрин неоднократно высказывался на тему коррупции и заявлял, что Счетная палата будет расширять полномочия в этом направлении.

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Между тем количество выявленных полицией фактов получения взяток в РФ за 10 месяцев 2019 года возросло более чем на 13%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Всего подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел было выявлено 2 тыс. 242 факта получения взяток. Это на 13,1% больше, чем показатель того же периода 2018 года, сообщает ТАСС. При этом только сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с начала 2019 года выявлено 54 факта взяток.

Напомним, ранее сообщалось, что ущерб по оконченным коррупционным уголовным делам за восемь месяцев 2019 года составил 102 млрд рублей, а сумма возмещенного ущерба — 27 млрд.

Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами". Альтернативой такой системе является, во всем мире, развитая демократия. Полностью от государственного воровства и мздоимства она не гарантирует, но за чиновниками постоянно приглядывают политические конкуренты и пресса - поэтому утаивать шило в мешке гораздо труднее. А что касается расширения полномочий Счетной палаты для борьбы с этим явлением, то мы предложение поддерживаем, вдруг результаты будут.

А вот заголовки о коррупционных преступлениях на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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