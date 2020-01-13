Не бедная семейка: «газовых королей Кавказа» арестовано имущества на 830 млн

В рамках уголовного дела о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, следствие арестовало более 100 объектов недвижимости и 107 машин на общую сумму 830 млн рублей.

Зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что «в целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов на общую сумму более 830 миллионов рублей», передает «Коммерсантъ».

По словам Краснова, с помощью фиктивного трудоустройства дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой на должность советника генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а его жены Нелли Арашуковой – на должность начальника отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» из компаний было похищено более 12,8 млн рублей и более 2,8 млн рублей соответственно.

«Еще более 761 млн рублей АО "Газпром газораспределение Ставрополь" похищено путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм», – отметил Краснов.

Всего по делу к уголовной ответственности привлечены 14 участников преступного сообщества, ряд руководящих работников различных дочерних организаций ПАО «Газпром». Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск.

30 января 2019 года сенатор Рауф Арашуков был задержан в здании Совета Федерации по подозрению в убийстве двух человек — лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Также был арестован его отец Рауль Арашуков, который, по мнению следствия, создал организованное преступное сообщество, и был причастен к хищению средств у «Газпрома» на сумму 30 млрд руб., где он работал с середины 90-х годов. Арашуков старший обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В мае Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова полномочий сенатора.

Скандальная эпопея "могущественной семейки" с Северного Кавказа стала одной из самых ярких страниц бесконечного криминально-политического романа под названием "Коррупция в России как образ жизни"

Polit.ru

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