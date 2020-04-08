Повредил воинское захоронение – в тюрьму!

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В России ввели уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в стране, так и за рубежом. Такой закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Уголовный кодекс дополняется новой статьёй. Согласно ей, уничтожение, повреждение расположенных в России и за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, прочих мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, принудительных работ на тот же срок или штрафа до 3 млн рублей.
Повышенная ответственность установлена за повреждение, уничтожение памятников, увековечивающих память защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия или угрозой его применения. В этом случае санкция составит до 5 лет лишения свободы либо принудительных работ или штраф 2-5 млн рублей.
В Уголовно-процессуальный кодекс вносятся поправки, касающиеся определения подсудности и территориальной подсудности, а также подследственности и места производства предварительного расследования преступлений по новой статье.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что этот закон позволит предотвратить случаи, когда на месте мемориала в честь погибших во время Великой Отечественной войны строят торговые центры, защитить захоронения от чёрных копателей.
По данным Минобороны России, всего в России расположено 31 078 воинских захоронений, при этом за рубежом погребено около четырёх миллионов солдат. Отмечается, что ранее были зафиксированы случаи осквернения и сноса памятников советским воинам в Польше, Украине, Молдавии, Латвии, Эстонии и других странах.
В России ввели уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в стране, так и за рубежом. Такой закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Во время незапланированных каникул школьникам России вместо горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Но пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. При этом, как выяснилось, сухие пайки в Москве заметно лучше по содержанию, чем наборы в регионах.
В конце прошлого века Клара Новикова столкнулась с ужасной болезнью, которая чуть было не лишила юмористку жизни. Ей пришлось пережить тяжелейшее испытание, но артистка справилась со всеми трудностями, и сейчас не боится рассказывать об этом своим поклонникам.
СМИ сообщили о двух трагических случаях с детьми. В одном из них 2-летний мальчик подавился курагой, и его не удалось спасти, а во втором третьеклассница выпила средство от блох и умерла почти сразу. (Горькие истории, ведь что может быть печальнее, чем смерть детей?.. прим. МГ.)
До сих пор Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которые отказывались принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, но число зараженных растет по экспоненте и уже достигло 794. Умерли от вируса 13 человек. Но вводить карантин «батька» Лукашенко по-прежнему не спешит, хотя и признает, что с гибелью людей мириться нельзя.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и замминистру экономического развития Сергею Галкину с просьбой разрешить отсрочить выплату компенсаций туристам до 2022 года. Об этом говорится на сайте ассоциации.
В Италии задержали группу пенсионеров, которые грубо нарушали правила изоляции и собирались группой, чтобы играть в карты в лесу. Фанаты преферанса из местечка Кастано Примо под Миланом не хотели отказываться от своей ежедневной карточной игры: шесть пенсионеров в возрасте от 65 до 75 лет встречались рано утром в лесу вдоль канала Вилорези. (Случай, конечно, из ряда вон выходящий. Люди рисковали жизнью ради игры в карты, при этом устраивали мастерскую конспирацию! - прим. МГ.)
Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.
Крупнейшие поставщики продуктов питания в России собираются скорректировать в сторону повышения закупочные цены на некоторые товары, и торговые сети уже оповещены об этом. В частности, речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории удорожание может составить от 5 до 20%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».
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