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Повредил воинское захоронение – в тюрьму!

По инф. pnp.ru   
08 Апреля 2020 г.
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В России ввели уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в стране, так и за рубежом. Такой закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Повредил воинское захоронение – в тюрьму!

Уголовный кодекс дополняется новой статьёй. Согласно ей, уничтожение, повреждение расположенных в России и за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, прочих мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, принудительных работ на тот же срок или штрафа до 3 млн рублей.

Повышенная ответственность установлена за повреждение, уничтожение памятников, увековечивающих память защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия или угрозой его применения. В этом случае санкция составит до 5 лет лишения свободы либо принудительных работ или штраф 2-5 млн рублей.

В Уголовно-процессуальный кодекс вносятся поправки, касающиеся определения подсудности и территориальной подсудности, а также подследственности и места производства предварительного расследования преступлений по новой статье.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что этот закон позволит предотвратить случаи, когда на месте мемориала в честь погибших во время Великой Отечественной войны строят торговые центры, защитить захоронения от чёрных копателей.
  • По данным Минобороны России, всего в России расположено 31 078 воинских захоронений, при этом за рубежом погребено около четырёх миллионов солдат. Отмечается, что ранее были зафиксированы случаи осквернения и сноса памятников советским воинам в Польше, Украине, Молдавии, Латвии, Эстонии и других странах.

По инф. pnp.ru

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