Пацаны сушили одежду у Вечного огня. Что сказали бы павшие? Наверное — улыбнулись бы...

В городе Михайловск Ставропольского края подростки сушили вещи рядом с Вечным огнем. Ничего сильно вызывающего ребята не делали - но факт чисто "бытового" отношения к символу памяти о павших - налицо. Многие комментаторы кинулись осуждать семьи за дурное воспитание - а между тем, интересно подумать: а как бы отнеслись к этой сценке сами фронтовики, чья память увековечена мемориалом?

Фотография босых детей в шортах появилась в соцсетях и вызвала возмущение пользователей. На кадрах видно, как на постаменте у огня лежат мокрые футболки и кроссовки, а вокруг стоят дети.

Часть комментаторов упрекнули родителей школьников в плохом воспитании детей и сочли такой поступок неприемлемым, особенно в преддверии 9 мая. В то же время некоторые заметили, что дети не хотели сделать ничего плохого. И в этом есть резон: ведь никакого "демонстративного надругательства" над памятью павших ребята точно не продемонстрировали. Ну да, вечный огонь для них не является чем-то, на что невозможно смотреть без душевного трепета, это верно. Они использовали его, чтобы обсушиться... И, наверное, это вызвало бы только улыбку умиления у тех фронтовиков, чья память увековечена мемориалом. А вы как думаете?

В связи со случившимся полиция Шпаковского района проводит проверку.

По инф. rosbalt.ru

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