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Утвержден список товаров первой необходимости. Итак, без чего мы не проживем?
По инф. Телеинформа   
31 Марта 2020 г.
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, утверждающий перечень товаров первой необходимости. Торговые точки, продающие их, могут продолжать свою работу, сообщает пресс-служба главы региона.

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Меры приняты во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации и в целях безопасности граждан.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Приангарья Игорь Кобзев также отметил, что много обращений поступает к нему в инстаграм-аккаунт c жалобами на работу горячей линии. Он поручил увеличить количество работников, принимающих обращения. К этой работе привлекут сотрудников многофункционального центра «Мои документы».

В ходе заседания исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова привела данные ежедневного мониторинга. По информации ведомства, на удаленную работу в регионе перешли 2904 человека. На предприятиях и организациях введен режим неполного рабочего времени для 230 работников. Министерство в ежедневном режиме ведет мониторинг и по заработной плате.

Согласно указу №67-уг в перечень вошли: детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические изделия, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, ткани текстильные, чулочно-носочные изделия, белье нательное, предметы и инвентарь садово-огородные, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, очки, линзы и их части. Ознакомиться с полным перечнем товаров можно по ссылке.

По инф. Телеинформа

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