Утвержден список товаров первой необходимости. Итак, без чего мы не проживем?

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, утверждающий перечень товаров первой необходимости. Торговые точки, продающие их, могут продолжать свою работу, сообщает пресс-служба главы региона.

Меры приняты во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации и в целях безопасности граждан.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Приангарья Игорь Кобзев также отметил, что много обращений поступает к нему в инстаграм-аккаунт c жалобами на работу горячей линии. Он поручил увеличить количество работников, принимающих обращения. К этой работе привлекут сотрудников многофункционального центра «Мои документы».

В ходе заседания исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова привела данные ежедневного мониторинга. По информации ведомства, на удаленную работу в регионе перешли 2904 человека. На предприятиях и организациях введен режим неполного рабочего времени для 230 работников. Министерство в ежедневном режиме ведет мониторинг и по заработной плате.

Согласно указу №67-уг в перечень вошли: детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические изделия, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, ткани текстильные, чулочно-носочные изделия, белье нательное, предметы и инвентарь садово-огородные, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, очки, линзы и их части. Ознакомиться с полным перечнем товаров можно по ссылке .

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По инф. Телеинформа

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