Италия побила мировой рекорд по смертности от коронавируса

За последние 24 часа на Апеннинах скончались 475 человека, говорится в заявлении итальянского департамента гражданской обороны. Это абсолютный мировой рекорд с момента объявления о пандемии коронавируса на глобальном уровне.
Наибольшее число летальных исходов, как пояснил глава Департамента Анджело Борелли, зафиксировано в Ломбардии (313 случаев).
Известно, что большинство из скончавшихся в Италии от вируса COVID-19 имели «сопутствующие» проблемы в плане здоровья.
По информации Bloomberg, римские ученые, проанализировав 18% смертей, нашли что лишь у трех человек (0,8%) не было других серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые (33%) и диабет (35%). При этом почти 50% жертв имели не одну застарелую болезнь, а три-четыре или более.
Новый вирус сильно бьет по гипертоникам, отмечается в исследовании. У 75% умерших было повышенное давление.
Борелли также отметил, что за сутки число заражавшихся увеличилось на 2 648 человек, а количество выздоровевших — на 1084.
Кстати, вот что еще можно почитать о распространении коронавируса в этом уголке мира:
В период с 18 по 25 марта пандемия в Италии должна достичь своего пика.
Есть у нас и другие новости о распространении инфекции.
Более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом, выявили в столице. Об этом 18 марта на заседании в Мосгордуме сообщил глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.
Как сообщил Баранов, система «Безопасный город» показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима.
«Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — сказал он
Баранов отметил, что программа помогла раскрыть более 4 тыс. преступлений.
Он напомнил, что в систему видеонаблюдения интегрировано более 178 тыс. камер. Эффективность применения систем видеонаблюдения в раскрытии преступлений имеет ежегодный рост на 15-20%.
В целом за последние сутки количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ возросло до 147. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Из 33 новых случаев у россиян 31 — приходится на Москву, 1 — на Томскую область, еще 1 — на Новосибирскую. Инфицированные в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу. Все зараженные находятся в инфекционных боксах.
Из всех 147 инфицированных коронавирусом 144 — граждане РФ, двое — Китая, один — гражданин Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина России и все трое иностранцев.
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Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс упал в обморок в парламенте страны, когда там шло обсуждение борьбы с коронавирусом.
По информации СМИ, министр стоял возле трибуны и отвечал на вопросы одного из депутатов, однако в какой-то момент потерял сознание. Впоследствии он пришел в себя и самостоятельно покинул здание парламента.
Позднее Брейнс написал в сети микроблогов Twitter, что на него повлияло переутомление из-за «трудных недель», и поблагодарил за поддержку. Он также сообщил, что намерен отдохнуть, а на следующий день вернуться к своей работе.
Число заболевших в Нидерландах достигло 2051 человека. Было принято решение об отмене конкурса «Евровидение-2020», которое должна была принимать страна.
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США в условиях пандемии коронавируса отменяют выдачу виз. Решение касается большинства государств, где присутствуют консулы страны.
Ограничение приезда иностранцев поможет снизить передачу вируса. «Предоставление регулярных визовых услуг возобновится при возможности, назвать конкретную дату пока нельзя», — отметили в Госдепартаменте.
К ночи четверга, 19 марта, количество инфицированных коронавирусом в мире составило 206226 человек, число летальных исходов выросло до 8764. Выздоровели от заболевания более 82 тыс. человек, пишет South China Morning Post со ссылкой на официальные данные правительств разных стран.
За сутки число заболевших увеличилось на 18,5 тыс. человек, число смертей — на 882.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
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