Дирижер из Петербурга отправил на юг Италии 2 миллиона масок

Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело отправил в родной регион Италии, 2 миллиона масок и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

У Фабио Мастранджело в Италии живут члены семьи и друзья

«10 дней назад мне позвонил мой хороший друг, губернатор Апулии, области на юго-востоке страны. Мы знаем друг друга почти двадцать лет. Он рассказал, что почти все медоборудование пришлось отправить на север Италии, где ситуация с пандемией коронавируса намного хуже, и попросил меня помочь», — рассказал дирижер.

Фабио Мастранджело связался с другом в Шанхае, который полтора месяца назад открыл в Китае завод по производству масок. Тот пошел навстречу и согласился поставить в Италию 2 млн масок со степенью защиты FFP 2. Они уже в пути и скоро прибудут в родной регион дирижера.

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«Самой большой проблемой стало найти аппараты искусственной вентиляции легких. Связывался с друзьями из Японии и США, но в итоге снова помогли в Китае. Завтра утром мы отправляем в Апулью 100 приборов», — говорит дирижер.

Фабио Мастранджело очень беспокоится о своих родных, которые сейчас живут в Апулье — там остались его мать, две сестры, племянники и друзья. Сейчас все они здоровы и готовятся смотреть онлайн-трансляцию петербургского родственника по интернету.

27 марта Фабио Мастранджело и его оркестр готовят яркую весеннюю программу, в которой прозвучат номера из опер русских и итальянских композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Россини, Доницетти и других. В концерте участвуют оперные солисты и хор «Мюзик-Холла». Музыканты будут выступать при пустом зале. Трансляцию можно увидеть на официальном сайте «Мюзик-Холла», и в его официальной группе ВКонтакте .

По инф. rosbalt.ru

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