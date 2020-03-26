Дирижер из Петербурга отправил на юг Италии 2 миллиона масок

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Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело отправил в родной регион Италии, 2 миллиона масок и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.
У Фабио Мастранджело в Италии живут члены семьи и друзья
«10 дней назад мне позвонил мой хороший друг, губернатор Апулии, области на юго-востоке страны. Мы знаем друг друга почти двадцать лет. Он рассказал, что почти все медоборудование пришлось отправить на север Италии, где ситуация с пандемией коронавируса намного хуже, и попросил меня помочь», — рассказал дирижер.
Фабио Мастранджело связался с другом в Шанхае, который полтора месяца назад открыл в Китае завод по производству масок. Тот пошел навстречу и согласился поставить в Италию 2 млн масок со степенью защиты FFP 2. Они уже в пути и скоро прибудут в родной регион дирижера.
А вот что предлагаем еще почитать о положении дел в солнечной, но такой опустошенной Италии:
«Самой большой проблемой стало найти аппараты искусственной вентиляции легких. Связывался с друзьями из Японии и США, но в итоге снова помогли в Китае. Завтра утром мы отправляем в Апулью 100 приборов», — говорит дирижер.
Фабио Мастранджело очень беспокоится о своих родных, которые сейчас живут в Апулье — там остались его мать, две сестры, племянники и друзья. Сейчас все они здоровы и готовятся смотреть онлайн-трансляцию петербургского родственника по интернету.
27 марта Фабио Мастранджело и его оркестр готовят яркую весеннюю программу, в которой прозвучат номера из опер русских и итальянских композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Россини, Доницетти и других. В концерте участвуют оперные солисты и хор «Мюзик-Холла». Музыканты будут выступать при пустом зале. Трансляцию можно увидеть на официальном сайте «Мюзик-Холла», и в его официальной группе ВКонтакте.
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