Петербург: «Солдатские матери» сообщают о дедовщине в военной части

Два военнослужащих военной части № 3526 в поселке Лебяжье в Ленинградской области пожаловались на избиения заместителем командира взвода в звании старшего сержанта. Информация об этом появилась на сайте правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

Родители двух военнослужащих по призыву инженерно-технического взвода инженерно-саперной роты войсковой части 3526 сообщили, что их дети подвергаются насилию со стороны заместителя командира взвода.

По словам юриста «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Антона Щербака, военнослужащие информацию подтвердили.

«В частности, срочники рассказали, что он неоднократно избивал их: бил в солнечное сплетение, по шее и по затылку, — а также применял так называемые „прокачки“: заставлял проделывать изнурительные и бесполезные с точки зрения физических тренировок упражнения. В частности, длительное время стоять с тумбочками в руках. Или падать из стоячего положения в упор лежа, вставать и снова падать, в течение часа и более. Также заставлял делать изнурительные физические упражнения в ночное время, после отбоя, практиковал ночные построения на плацу. Летом же заставлял бегать в зимних бушлатах», — пишут на сайте «Солдатских матерей».

Правозащитная организации и родители военнослужащих направили заявления в 53-й военный следственный отдел, который работает с частями Росгвардии в Петербурге и Ленинградской области, с просьбой провести проверку по указанным фактам. 15 января военнослужащим была предоставлена государственная защита в виде прикомандирования в другую воинскую часть.

Мы все и гордимся российской армией - и продолжаем тревожиться за здоровье и жизнь наших внуков, ведь позорное явление, дедовщина, до сих пор не изжито! Вот почему нужно не пытаться утаивать шило в мешке, когда речь идет о подобном:

По инф. rosbalt.ru

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