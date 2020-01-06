Беглеца из военной части в Забайкалье нашли

Срочник из челябинского города Юрюзань Артур Хакимов, который самовольно оставил воинскую часть в Забайкалье, найден в Красноярском крае.

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Как сообщили 74.RU в правозащитной организации «Комитет — совет солдатских матерей России», причины, которые побудили срочника бежать, будут озвучены позже.

Днем 3 января сбежал из части в селе Большая Тура, затем написал матери SMS с текстом «Прости, мама, я непутевый сын» и выключил телефон. По информации Комитета, Хакимов добрался на попутной машине до Иркутска, сказав водителю, что он контрактник, а затем планирует добраться до Красноярска.

Сейчас молодой человек находится в отделении полиции Ачинска. По словам общественников, солдат ушел из части из-за неуставных отношений. Так, в частности, заявили в правозащитной организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России». «Будет разбирательство, причина побега есть, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопряженное с насилием, с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым», — говорится в заявлении общественной организации во «ВКонтакте». Общественники уточнили, что о солдате сообщил им дальнобойщик, который вез Артура до Ачинска.

Забайкалье совсем недавно было отмечено другим жутким ЧП в военной части - 25 октября рядовой-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по сослуживцам. Убиты восемь человек, в том числе два офицера, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов был задержан и арестован. В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы. В СМИ случившееся связывают с дедовщиной в части.

По инф. rosbalt.ru

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