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Беглеца из военной части в Забайкалье нашли
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2020 г.
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Срочник из челябинского города Юрюзань Артур Хакимов, который самовольно оставил воинскую часть в Забайкалье, найден в Красноярском крае.

Беглеца из военной части в Забайкалье нашли

Как сообщили 74.RU в правозащитной организации «Комитет — совет солдатских матерей России», причины, которые побудили срочника бежать, будут озвучены позже.

Днем 3 января сбежал из части в селе Большая Тура, затем написал матери SMS с текстом «Прости, мама, я непутевый сын» и выключил телефон. По информации Комитета, Хакимов добрался на попутной машине до Иркутска, сказав водителю, что он контрактник, а затем планирует добраться до Красноярска.

Сейчас молодой человек находится в отделении полиции Ачинска. По словам общественников, солдат ушел из части из-за неуставных отношений. Так, в частности, заявили в правозащитной организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России». «Будет разбирательство, причина побега есть, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопряженное с насилием, с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым», — говорится в заявлении общественной организации во «ВКонтакте». Общественники уточнили, что о солдате сообщил им дальнобойщик, который вез Артура до Ачинска.

  • Забайкалье совсем недавно было отмечено другим жутким ЧП в военной части -  25 октября рядовой-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по сослуживцам. Убиты восемь человек, в том числе два офицера, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов был задержан и арестован. В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы. В СМИ случившееся связывают с дедовщиной в части.
Как мы уже писали неоднократно, в нынешней армии значительно сократилось (по сравнению с советскими временами) количество издевательств над призывниками, а именно в страхе перед "дедовщиной", в основном, люди и "косили" от призыва. Кроме того, одногодичный срок службы - уже не такая большая потеря времени, даже если "долг Родине" в тягость. Многие родители (и бабушки с дедушками!) даже поощряют поход молодых парней в "школу мужества". Но есть и истории, доходящие до маразма , как, например, дело призывника, самого себя избившего сковородкой, лишь бы службы избежать... Ну и потом, "дедовщина" все-таки еще до сих пор не изжита. И долг армейского начальства, и общества в целом - бороться с нею непримиримо, иначе и беглецы от призыва будут, и позор для Вооруженных сил, и горе для семей тоже. Напомним некоторые истории за последнее время:

По инф. rosbalt.ru

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