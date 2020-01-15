Сына не вернешь, но... Мать погибшего из-за "дедовщины" срочника отсудила крупную компенсацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил €33,8 тыс. компенсации матери 19-летнего срочника Антона Стяжкова. Молодой человек покончил с собой в 2002 году из-за дедовщины, следует из информации на сайте суда.(Напомним, что мы - бабушки и дедушки - одновременно и уважаем нашу армию, и тревожимся за молодое поколение призывников: ведь столько тревожных новостей о "дедовщине", которая, казалось бы, значительно пошла на убыль в последние годы! - прим. МГ)

По данным правозащитного центра «Мемориал», Стяжкова призвали в армию в декабре 2001 года. В августе 2002-го его тело нашли с двумя огнестрельными ранениями и синяками. Военные рассказали, что молодой человек был на ночном дежурстве, утром он свел счеты с жизнью.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) и по ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных взаимоотношений, повлекшее тяжкие последствия).

На допросе двое сослуживцев признались в побоях Стяжкова во время дежурства. Один из них рассказал, что бил его прикладом автомата. В общей сложности призывник получил удар кулаком в лицо и не менее 20 ударов в грудь и по ногам.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Стяжков был психически здоров, но испытывал сильный стресс. Это и могло стать причиной его решения.

Военный суд признал, что призывник не выдержал жестокости, но за это преступление к ответственности никого не привлекли. Одного сослуживца освободили в связи с амнистией, а уголовное дело второго прекратил следователь. Помимо этого, суд не стал рассматривать требования матери о моральной компенсации.

«Мемориал» уточняет, что следствие не выдвигало версию, что Стяжкова могли убить. Также не исследовали отпечатки пальцев на автомате, не проводили реконструкцию событий и не разобрались, почему рядом с телом срочника были дополнительные пули. Более того, Стяжков никогда не жаловался родственникам на службу и не высказывал суицидальные мысли. Наоборот, он утверждал, что в армии ему нравится.

В 2004 году мать Стяжкова обратилась в ЕСПЧ. Через 16 лет суд признал российские власти ответственными за применение насилия к призывнику, а также отсутствие должного расследования.

Увы, новости о "дедовщине" - все еще нередки в нашей хронике... Пора изжить это позорное зло! Напомним некоторые заголовки:

Polit.ru

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