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Адвокат срочника-убийцы Шамсутдинова — о дедовщине: «У меня самого два сына...»
|Ахмирова Римма, sobesednik.ru
|15 Января 2020 г.
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На прошлой неделе Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в читинской воинской части, опубликовал открытое письмо, в котором выразил сожаление о содеянном. Он объяснил, что сорвался, став жертвой издевательств офицеров: «Я мечтал служить в армии, но попал в настоящий ад».
В декабре возбудили второе дело, где Шамсутдинов проходит уже потерпевшим, а на прошлой неделе в издевательствах над ним обвинили рядового Рустама Мухатова. Почему следствие все дальше уходит от версии о вине офицеров? Этот и другие вопросы «Собеседник» задал адвокату Шамсутдинова – Руслану Нагиеву.
– Почему офицеры не проходят по делу?
– Следствием установлен только этот гражданин. Следователи считают, что виновен он один. Но дождемся судебного заседания, оно пройдет уже в конце января. Есть еще факты, о которых мы заявляли, по ним проводится доследственная проверка. Например, хищение зарплатной карты у Шамсутдинова. Там много что выяснится еще. Будет много подробностей.
– Еще четверо солдат были признаны потерпевшими. Что же творилось в этой части?
– Да там не четверо, там больше – и это только те, кто согласился официально принять статус потерпевших. Я не исключаю, что многие просто не захотели связываться с уголовным делом, ходить на допросы, очные ставки или не хотят огласки. Но понятно уже, какой массовый характер имели издевательства в этой части.
– Минобороны признало это?
– Мы с ними не общаемся. Посмотрим, будет ли в суде их представитель и что он скажет. Но все указывает на то, что в части была дедовщина, и в жесткой форме. Нам говорили, что дело даже не будет возбуждено, но оно уже дошло до суда.
– А ответит стрелочник?
– Этот вопрос меня очень волнует. У меня самого два сына. Старший учится пока в университете, но ему тоже предстоит служить в армии.
Многие бывали в Турции и знают: там на домах тех, кто служит в армии, висят национальные флаги. Чтобы и у нас гордились, чтобы родители не боялись отдавать детей служить, должны произойти кардинальные изменения. За такие факты и происшествия должны нести ответственность и непосредственные руководители, а не списывать всю вину на одного козла отпущения.
Ранее по волнующей всех нас (патриотов и дедушек-бабушек!) теме:
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