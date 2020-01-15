Адвокат срочника-убийцы Шамсутдинова — о дедовщине: «У меня самого два сына...»

На прошлой неделе Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в читинской воинской части, опубликовал открытое письмо, в котором выразил сожаление о содеянном. Он объяснил, что сорвался, став жертвой издевательств офицеров: «Я мечтал служить в армии, но попал в настоящий ад».

В декабре возбудили второе дело, где Шамсутдинов проходит уже потерпевшим, а на прошлой неделе в издевательствах над ним обвинили рядового Рустама Мухатова. Почему следствие все дальше уходит от версии о вине офицеров? Этот и другие вопросы «Собеседник» задал адвокату Шамсутдинова – Руслану Нагиеву.

– Почему офицеры не проходят по делу?

– Следствием установлен только этот гражданин. Следователи считают, что виновен он один. Но дождемся судебного заседания, оно пройдет уже в конце января. Есть еще факты, о которых мы заявляли, по ним проводится доследственная проверка. Например, хищение зарплатной карты у Шамсутдинова. Там много что выяснится еще. Будет много подробностей.

– Еще четверо солдат были признаны потерпевшими. Что же творилось в этой части?

– Да там не четверо, там больше – и это только те, кто согласился официально принять статус потерпевших. Я не исключаю, что многие просто не захотели связываться с уголовным делом, ходить на допросы, очные ставки или не хотят огласки. Но понятно уже, какой массовый характер имели издевательства в этой части.

– Минобороны признало это?

– Мы с ними не общаемся. Посмотрим, будет ли в суде их представитель и что он скажет. Но все указывает на то, что в части была дедовщина, и в жесткой форме. Нам говорили, что дело даже не будет возбуждено, но оно уже дошло до суда.

– А ответит стрелочник?

– Этот вопрос меня очень волнует. У меня самого два сына. Старший учится пока в университете, но ему тоже предстоит служить в армии.

Многие бывали в Турции и знают: там на домах тех, кто служит в армии, висят национальные флаги. Чтобы и у нас гордились, чтобы родители не боялись отдавать детей служить, должны произойти кардинальные изменения. За такие факты и происшествия должны нести ответственность и непосредственные руководители, а не списывать всю вину на одного козла отпущения.

Ранее по волнующей всех нас (патриотов и дедушек-бабушек!) теме:

По инф. sobesednik.ru

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