ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
2020-03-16-08-40-15
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...

Парад Победы отменять не будут, только вот ветеранам его лучше бы из дома посмотреть
По инф. sobesednik.ru   
08 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Участие ветеранов в праздновании годовщины Великой отечественной войны может негативно сказаться на их здоровье, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

Парад Победы отменять не будут, только вот ветеранам его лучше бы из дома посмотреть

По его словам, это тем не менее не означает отмены парада Победы: «Рассматриваются разные варианты, но говорить о них преждевременно, пока решения не приняты», — пояснил он.

При этом накануне Кремль рекомендовал правительству приглашать ветеранов ВОВ и других граждан старше 65 лет на праздничные мероприятия, приуроченные к 9 мая. Распространяется ли это на Владимира Путина, не уточнялось, однако Песков уже пояснял, что «работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах».

Ранее источники разных СМИ сообщали, что празднование Дня Победы могут перенести на начало июня, либо на осень. Также не исключался вариант проведения его без зрителей.

То, как будет проходить в этом году парад Победы, во многом зависит от того, какой будет обстановка с коронавирусом в столице. По самым благоприятным прогнозам к 20 апреля активность вируса начнет снижаться, и в таком случае, вполне возможно, что 9 мая как таковой опасности для зрителей парада не будет. Но может быть и другой вариант развития событий. А ветеранам (да и всем нам) надо думать о своем здоровье и лишний раз не подвергать его опасности. Поэтому будем сидеть на карантине и верить в лучшее.

А пока - вот другие заголовки о наших уважаемых ветеранах:

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 