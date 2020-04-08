Парад Победы отменять не будут, только вот ветеранам его лучше бы из дома посмотреть

Участие ветеранов в праздновании годовщины Великой отечественной войны может негативно сказаться на их здоровье, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По его словам, это тем не менее не означает отмены парада Победы: «Рассматриваются разные варианты, но говорить о них преждевременно, пока решения не приняты», — пояснил он.

При этом накануне Кремль рекомендовал правительству приглашать ветеранов ВОВ и других граждан старше 65 лет на праздничные мероприятия, приуроченные к 9 мая. Распространяется ли это на Владимира Путина, не уточнялось, однако Песков уже пояснял, что «работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах».

Ранее источники разных СМИ сообщали, что празднование Дня Победы могут перенести на начало июня, либо на осень. Также не исключался вариант проведения его без зрителей.

То, как будет проходить в этом году парад Победы, во многом зависит от того, какой будет обстановка с коронавирусом в столице. По самым благоприятным прогнозам к 20 апреля активность вируса начнет снижаться, и в таком случае, вполне возможно, что 9 мая как таковой опасности для зрителей парада не будет. Но может быть и другой вариант развития событий. А ветеранам (да и всем нам) надо думать о своем здоровье и лишний раз не подвергать его опасности. Поэтому будем сидеть на карантине и верить в лучшее.

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По инф. sobesednik.ru

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