Выплаты ветеранам ко Дню победы: кому и сколько?

Готовятся единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кому они положены, когда и сколько денег дадут? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России:

— По указу президента единовременную денежную выплату к 75-летию Победы получат граждане России, которые проживают на территории РФ и в других странах. Ее получат все, кто имеет отношение к категории участников Великой Отечественной войны. Таких людей 537 тысяч 57 человек. Они получат по 75 тысяч рублей. Это военнослужащие из числа тех, кто воевал на фронтах ВОВ, вольнонаемный состав флота, сотрудники разведки, сотрудники внутренних органов безопасности, партизаны, те, кто в лесах ликвидировал банды в Литве и Латвии, награжденные за оборону Ленинграда, работавшие на объектах противовоздушной обороны.

Труженики тыла, проработавшие в войну в тылу не менее полугода, получат по 50 тысяч рублей. Всего в этой категории 611 тысяч 384 человека. Если человек попадет в обе категории и деньги ему положены по разным основаниям, он получит максимальную выплату — 75 тысяч рублей — только по одному из них. Всего на эти цели правительство запланировало 71 миллиард рублей. Выплаты будут сделаны ближе к празднику. Люди получат их на банковскую карту или на счет, в почтовых отделениях или на сберкнижку.

По инф. sobesednik.ru

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