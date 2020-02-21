Выплаты ветеранам ко Дню победы: кому и сколько?

Готовятся единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кому они положены, когда и сколько денег дадут? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России:
— По указу президента единовременную денежную выплату к 75-летию Победы получат граждане России, которые проживают на территории РФ и в других странах. Ее получат все, кто имеет отношение к категории участников Великой Отечественной войны. Таких людей 537 тысяч 57 человек. Они получат по 75 тысяч рублей. Это военнослужащие из числа тех, кто воевал на фронтах ВОВ, вольнонаемный состав флота, сотрудники разведки, сотрудники внутренних органов безопасности, партизаны, те, кто в лесах ликвидировал банды в Литве и Латвии, награжденные за оборону Ленинграда, работавшие на объектах противовоздушной обороны.
Труженики тыла, проработавшие в войну в тылу не менее полугода, получат по 50 тысяч рублей. Всего в этой категории 611 тысяч 384 человека. Если человек попадет в обе категории и деньги ему положены по разным основаниям, он получит максимальную выплату — 75 тысяч рублей — только по одному из них. Всего на эти цели правительство запланировало 71 миллиард рублей. Выплаты будут сделаны ближе к празднику. Люди получат их на банковскую карту или на счет, в почтовых отделениях или на сберкнижку.
Готовятся единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кому они положены, когда и сколько денег дадут? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России:
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Не всегда решить финансовую проблему можно собственными средствами, и тогда есть смысл обратиться к помощи финансовых структур, как вариант рассмотреть сервис Займы на Яндекс Деньги и найти самое подходящее предложение там. Здесь размещена информация по займам от разных МФО, указывается сумма кредита, ставка, срок, время рассмотрения заявки, также можно познакомиться с отзывами. Если быть с головой, рассчитать хорошенько свою способность вовремя погашать потом платежи займа, то такой способ, чтобы выручить себя, иной раз отлично подойдет.
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Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой страницы соглашения. Закон, предусматривающий такие требования, вступил в силу 30 января 2020 года. Так что если уж вы (или ваши дети, знакомцы) - вынуждены брать кредит, то хотя бы требуйте удобочитаемости его условий!
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