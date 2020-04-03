Палатин в Риме: вместе толп туристов лисы, зайцы и ежи

Звери и птицы, раньше прятавшиеся от толп туристов в самых глухих углах Палатинского холма в историческом центре Рима, теперь, когда город опустел из-за коронавируса, осмелели и выходят на пустынные площади и улицы.

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Об этом сообщает 2 апреля итальянская газета La Repubblica.

«Людей среди древнеримских развалин нет, зато встречаются лисы, дикобразы, зайцы, ежи», пишет издание.

Оказалось, что в зарослях на Палатинском холме диких зверей привлекает отсутствие пестицидов, возможность найти укрытие, а также — относительная близость мегаполиса, где можно найти еду.

Также на вершине холма обитают фазаны, попугаи, дятлы, а из насекомых — рой из примерно 60 тысяч диких пчел.

Кроме того, на улицах Рима уже видели дикого кабана, а в фонтанах города плавают утки с утятами.

Раньше в каналах Венеции, где вода после введения карантина стала значительно чище, появились лебеди и бакланы. В порту Кальяри на Сардинии были замечены дельфины, а в центре Флоренции видели барсука.

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