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Омские власти выделили по пять рублей в день на обеды для школьников. Не стыдно?

По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2020 г.
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В Омской области власти определились с размером дотаций на горячее питание для школьников из малообеспеченных семей. Вышло - курам на смех...

Омские власти выделили по пять рублей в день на обеды для школьников. Не стыдно?

В приказе Минобразования региона говорится, что из областного и муниципального бюджетов на горячее питание будет выделено по 5 рублей на ребенка из семей, члены которых имеют доход ниже полуторной величины прожиточного минимума Омской области.

У таких детей есть возможность питаться исключительно на дотацию, получив за 10 рублей в день напиток плюс блюдо.

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За полноценное питание родителям придется доплатить. Сейчас горячий завтрак для сельских детей стоит 25-30 рублей, обед — 30-35 рублей. В Омске завтрак стоит 65 рублей, обед — 75 рублей.

Напомним, что бесплатное горячее питание для школьников президент РФ Владимир Путин пообещал в послании Федеральному собранию.

Скажем честно: питаться полноценно детишки из малообеспеченных семей на 10 рублей не смогут. В лучшем случае это будет булочка и компот, а вот за полноценное питание родителям надо платить, вот только какие деньги, если и так такие семьи едва сводят концы с концами?..

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По инф. rosbalt.ru

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