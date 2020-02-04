Внукам на ОБЖ будут рассказывать об игроманах и мошенниках. Одобряете?

В школьные учебники по ОБЖ будут включены разделы об игромании, мошенничестве и деструктивном поведении в соцсетях. О планируемых новшествах рассказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече со специалистами.

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Кравцов пояснил, что сегодня все видят, с чем дети сталкиваются в интернете и соцсетях, а также и в реальной жизни. «Нам необходимо ограждать их от этого», — подчеркнул он. По мнении Кравцова, нужно называть вещи своими именами, а не пытаться «утаивать проблемы от детей».

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области отметил, что работа по актуализации информации в учебниках по ОБЖ «востребована». Однако необходимо, чтобы над этим поработали. Путин собирался обсудить этот вопрос с министром просвещения.

Вполне себе разумное решение. Реалии современной жизни такие, что опасность для детишек представляют уже давно не только стихийные бедствия, спасению от которых учат на уроках ОБЖ. Гораздо ближе - опасности, подстерегающие внуков в Интернете и на улице. В соцсетях полным полно мошенников и педофилов, которые, буквально, вылавливают детишек, и порой все заканчивается трагически. Или, скажем, многочисленные группы смерти, в которых рассказывается о суицидах. И это не не говоря о простых мошенниках, которые выманивают данные родительских банковских карт. Поэтому будет весьма неплохо, если дети будут обо всем осведомлены, ведь предупрежден - значит вооружен.



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