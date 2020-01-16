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Учителям за классное руководство будут доплачивать. Что ж, вполне разумно!
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
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Федеральные выплаты за классное руководство могут составить 5 тыс. рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Минпросвещения РФ.

Российским учителям за классное руководство будут доплачивать 5 тысяч рублей. Что ж, вполне себе разумно

Предполагаемые сроки начала выплат — 1 сентября 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пояснил, что такие выплаты классным руководителям нужно ввести — «классный руководитель — это воспитатель, а это все-таки федеральные функции». Также он потребовал сохранить действующие выплаты учителям за классное руководство.

Заметим, что всего в российских школах больше 838 тыс. классов.

  • Ранее по теме: в правительстве готовят поправки в Трудовой кодекс, позволяющие ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда учителей. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, пока проблема состоит в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Готовящиеся поправки позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
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По инф. rosbalt.ru

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