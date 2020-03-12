Ох, Валя, кто же тебя просил поправку о сроках президентских вносить?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
В интервью «Комсомольской правде» Терешкова заявила: «Люди! Простые люди об этом просили просто». Терешкова также заверила, что тут не идет речи о позиции неких «политических кругов».
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о поправке Валентины Терешковой, ответил, что «это была ее инициатива».
Песков заверил, что для Кремля эта поправка была «новой» и о ней узнали «в режиме онлайн».
По словам Пескова, в Госдуме при рассмотрении законопроекта парламентарии имеют право выступать с законодательной инициативой. То есть Терешкова, как и другие депутаты, реализовала это право, пояснил Песков.
Напомним, накануне в Госдуме в ходе второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию Терешкова предложила поправку, которая позволяет «обнулить» президентские сроки Владимира Путина. Это даст Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 году и, теоретически, быть президентом до 2036 года.
Сам Путин, комментируя поправку, ее в целом одобрил, но добавил, что ее должен проанализировать Конституционный суд. 11 марта Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем (окончательном) чтении.
Накануне в Москве и Петербурге прошли первые одиночные пикеты против обнуления президентских сроков.
Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.
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