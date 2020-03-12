Ох, Валя, кто же тебя просил поправку о сроках президентских вносить?

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт 83-летняя Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку об обнулении президентских сроков ее попросили «простые люди».

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В интервью «Комсомольской правде» Терешкова заявила: «Люди! Простые люди об этом просили просто». Терешкова также заверила, что тут не идет речи о позиции неких «политических кругов».

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о поправке Валентины Терешковой, ответил, что «это была ее инициатива».

Песков заверил, что для Кремля эта поправка была «новой» и о ней узнали «в режиме онлайн».

По словам Пескова, в Госдуме при рассмотрении законопроекта парламентарии имеют право выступать с законодательной инициативой. То есть Терешкова, как и другие депутаты, реализовала это право, пояснил Песков.

Напомним, накануне в Госдуме в ходе второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию Терешкова предложила поправку, которая позволяет «обнулить» президентские сроки Владимира Путина. Это даст Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 году и, теоретически, быть президентом до 2036 года.

Сам Путин, комментируя поправку, ее в целом одобрил, но добавил, что ее должен проанализировать Конституционный суд. 11 марта Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем (окончательном) чтении.

Накануне в Москве и Петербурге прошли первые одиночные пикеты против обнуления президентских сроков.

По инф. rosbalt.ru

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