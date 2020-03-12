ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Ох, Валя, кто же тебя просил поправку о сроках президентских вносить?

По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт 83-летняя Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку об обнулении президентских сроков ее попросили «простые люди».

Ох, Валя, кто же тебя просил поправку о сроках президентских вносить? Люди!

В интервью «Комсомольской правде» Терешкова заявила: «Люди! Простые люди об этом просили просто». Терешкова также заверила, что тут не идет речи о позиции неких «политических кругов».

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о поправке Валентины Терешковой, ответил, что «это была ее инициатива».

Песков заверил, что для Кремля эта поправка была «новой» и о ней узнали «в режиме онлайн».

По словам Пескова, в Госдуме при рассмотрении законопроекта парламентарии имеют право выступать с законодательной инициативой. То есть Терешкова, как и другие депутаты, реализовала это право, пояснил Песков.

  • Напомним, накануне в Госдуме в ходе второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию Терешкова предложила поправку, которая позволяет «обнулить» президентские сроки Владимира Путина. Это даст Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 году и, теоретически, быть президентом до 2036 года.
  • Сам Путин, комментируя поправку, ее в целом одобрил, но добавил, что ее должен проанализировать Конституционный суд. 11 марта Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем (окончательном) чтении.
  • Накануне в Москве и Петербурге прошли первые одиночные пикеты против обнуления президентских сроков.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 