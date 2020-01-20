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Путин: один президент не может быть у власти постоянно. Серьезно?!
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2020 г.
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В ходе общения с ветеранами в Петербурге президент России Владимир Путин высказал свое мнение по поводу допустимого срока полномочий главы государства.

Путин высказался за сменяемость президента

По его словам, к практике бессрочного пребывания президента у власти возвращаться не стоит, хотя у многих людей этот вопрос связан с беспокойством о стабильности в обществе.

Путин напомнил о практике Советского Союза в 80-х годах, когда лидеры государства оставались у власти до конца своих дней и не обеспечивали при этом условий для передачи управления в другие руки.

«Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти», — сказал он.

На встрече один из ветеранов попросил Путина изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком». Президент поблагодарил за признание заслуг, но возможность таких поправок исключил.

Ранее президент принял участие в мероприятиях в 77-летнюю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Он посетил военно-исторический комплекс Невский пятачок в Кировском районе и возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».

По инф. rosbalt.ru

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