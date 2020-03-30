Наступила нерабочая неделя. Будем прилежно дома сидеть?

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян с пониманием отнестись к усилиям властей по борьбе с коронавирусом и провести предстоящую нерабочую неделю вне публичных мест.
«Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное», — цитирует ТАСС слова Мишустина.
Премьер попросил граждан РФ пройти это «испытание» с достоинством. По его словам, без превентивных мер в текущей ситуации не обойтись, и все ограничения продиктованы необходимостью, вызванной крайними обстоятельствами.
«Быть дома сейчас — это самое главное для нас. Это небольшие ограничения по сравнению с жизнью и здоровьем», — подчеркнул Мишустин.
Он также с сожалением указал: многие не понимают, насколько серьезна ситуация и легкомысленно убеждены, что их это все не касается. Он напомнил, что именно так думали люди во многих других странах. «Чем это обернулось — мы видим», — констатировал Мишустин.
По данным на 30 марта, в РФ выявлено 1 тыс. 54 случая заражения коронавирусом. Девять человек умерли, выздоровели 64 пациента.
25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические. В том числе он объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин.
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