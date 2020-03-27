Пережить карантин: как в столице, так и в провинции есть свои плюсы и минусы

Хотя правительство России пока не вводит в стране тотальный карантин, как в Китае или ряде государств Европы, жёсткие меры в связи с распространением коронавируса могут последовать уже в ближайшее время. Многие уже сейчас задумываются над тем, где лучше «пересидеть» опасное время, и стоит ли, к примеру, выезжать на этот период из Москвы в провинцию?

Медицина

На сегодняшний день риск заболеть вирусом COVID-19 в Москве заметно выше, чем в других городах России. По последним официальным данным, коронавирус выявлен у 262 жителей столицы, в других же регионах суммарно набирается лишь 176 случаев инфицирования.

В первой группе риска находятся лица, прилетевшие из-за границы и те, кто с ними контактировал. Уже это говорит о том, что многие первичные разносчики болезни – люди с доходом выше среднего. Такие граждане, разумеется, есть не только в Москве. Много шума наделал случай с главным инфекционным врачом Ставропольского края Ириной Санниковой, которая в разгар эпидемии побывала в Испании, где заразилась коронавирусом.

В то же время, уровень медицины в столице также выше провинциального. В частности, это касается наличия жизненно важных аппаратов ИВЛ. Кроме того, известно о строительстве дополнительных боксов для приёма больных в случае разрастания масштабов эпидемии.

Работа

По всему миру компании переводят сотрудников на удалённую работу в режиме онлайн. Сегодня, когда интернет распространён повсеместно, пользоваться электронной почтой, общаться по «Скайпу» или использовать специализированные рабочие платформы может почти каждый россиянин. Разница лишь в цене и качестве связи. Хотя некоторые отдалённые сельские территории по сей день не охвачены всемирной паутиной, для них карантин вряд ли станет актуален.

В то же время нельзя не отметить, что в столице и крупных городах страны множество людей занято в сфере услуг. Работодатель не может предложить им выполнять свои обязанности вне рабочего места. Такие предприятия уже начали испытывать трудности. Например, 21 марта Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны. Если карантин затянется, то работники сферы услуг столкнутся с серьёзными проблемами, в т.ч. финансовыми.

Транспорт

В период карантина российские мегаполисы могут пережить транспортный коллапс. Здесь уместно вспомнить опыт украинской столицы, Киева, где с 18 марта введён запрет на пользование метрополитеном. Ограничения также распространяются на поездки в общественном транспорте – допускается нахождение в салоне автобуса не более 10 человек. В результате на остановках каждое утро выстраиваются огромные очереди из желающих уехать на работу. В часы пик весь город скован пробками. В небольших провинциальных городах проблема транспорта во время карантина, скорее всего, не будет стоять столь остро.

Пропитание

Наконец, в случае введения тотального запрета на выход из дома актуальным может стать вопрос пополнения запасов еды. В Китае, где запрещалось даже ходить в магазины, заказанные через интернет продукты гражданам доставляли коммунальные работники и волонтёры. В этом плане существующая инфраструктура столицы, где уже сейчас популярны курьерские доставки еды из супермаркетов, превосходит провинциальную.

Тем не менее, даже в экономических развитых городах Китая возникали проблемы с продовольствием. Некоторым семьям приходилось ждать заказов по два-три дня. Владельцы домашних животных жаловались на невозможность приобрести корм, из-за чего кошки и собаки голодали. Похожие трудности могут ждать жителей небольших российских городов. С другой стороны, в провинции в значительной мере сохраняется культура русской домашней кухни, многие хозяйки здесь всё ещё сами пекут хлеб и в меньшей степени зависят от ежедневных покупок.

Не грозит опасность голода и селу, где большинство жителей ведёт домашнее хозяйство, а в погребах хранятся солидные запасы овощей и солений. Возможно по аналогичным причинам в Греции, где с недавних пор введён полный запрет на перемещение, огромное количество афинян предпочло покинуть столицу и разъехаться по деревням к родственникам.

Где бы в итоге не придет решение пережить карантин, в любой местности стоит делать это ответственно. И пользоваться теми советами, которые сформированы специалистами. Также, конечно, интересоваться официальной информацией, быть в курсе ситуации с коронавирусом и в нашей стране, и в мире. И сайт «Мои года» в части сведений о грозной болячке тоже может помочь:

По инф. cyrillitsa.ru

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