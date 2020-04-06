На взятке попался вице-губернатор Кировской области

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Как передает РИА «Новости», ссылаясь на данные регионального управления ФСБ, в сентябре-октябре 2018 года вице-губернатор, используя полномочия и авторитет своей должности, создал организованную преступную группу для получения взяток от предпринимателей региона. К деятельности ОПС Плитко привлек доверенных лиц, помогая их карьере, считают в ФСБ.
По данным спецслужбы, участники группы наладили систематическое получение взяток от ИП и юрлиц региона за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».
Плитко 3 апреля задержали с поличным при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей. В СК РФ решается вопрос о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)».
Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. А вот заголовки о последних случаях из хроники на нашем сайте:
Теперь сделать исследование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) можно не выходя из дома и без назначения врача. Пока эта платная услуга доступна для жителей Москвы и Подмосковья, но потом она станет доступна и для других регионов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым зафиксировал максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, имеют право обратиться за кредитными каникулами.
За последние сутки в РФ подтвердилось 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 6 тыс. 343 пациента в 80 регионах. В других странах число заболевших также продолжает расти.
СКК «Петербургский» неслучайно снесли в спешке, но активисты могут еще побороться за парк вокруг стадиона. Об этом заявил в разговоре с авторами YouTube-канала «Капибары» член НК ИКОМОС, член президиума СПбГО ВООПИиК Александр Кречмер. По его словам, необходимо спасти Московский парк победы, на территории которого находился СКК.
В августе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта на благо развития и мира. Обычно в этот день жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, забегах и марафонах. В период карантина можно отметить праздник самостоятельными тренировками дома или заняться спортом онлайн.
Иркутский фотограф Станислав Толстнев решил провести период самоизоляции на берегу озера Байкал в личном автомобиле. Для этого он оснастил машину самодельной солнечной станцией. Необычный опыт продолжается уже почти неделю. Об этом иркутянин написал на личной странице в Facebook.
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
Во многих сферах можно нарваться на аферистов. Орудуют так называемые джентльмены удачи и в телефонном направлении. Так как телефоны есть сейчас практически у всех людей, то и объектом мошенников может стать практически каждый.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.