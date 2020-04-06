На взятке попался вице-губернатор Кировской области

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как передает РИА «Новости», ссылаясь на данные регионального управления ФСБ, в сентябре-октябре 2018 года вице-губернатор, используя полномочия и авторитет своей должности, создал организованную преступную группу для получения взяток от предпринимателей региона. К деятельности ОПС Плитко привлек доверенных лиц, помогая их карьере, считают в ФСБ.

По данным спецслужбы, участники группы наладили систематическое получение взяток от ИП и юрлиц региона за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

Плитко 3 апреля задержали с поличным при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей. В СК РФ решается вопрос о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)».

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. А вот заголовки о последних случаях из хроники на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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