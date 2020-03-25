История про взяточника-управленца: хотел на рельсах обогатиться, да не вышло

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Работники медицинских учреждений страдают от нехватки масок и других средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса среди медиков, проведенного в Instagram инфекционистом Дарьей Паниевой.
Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия. Об этом 24 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В Петербурге пациенты с онкозаболеваниями вынуждены ездить за лекарствами в стационар, несмотря на риски заражения коронавирусной инфекцией нового типа. О проблеме рассказала «Доктору Питеру» собеседница Ольга, чей папа с раком простаты попал в больницу и не может получить лекарства. (Нет, в здравоохранении происходит все-таки полная неразбериха, ничем другим ситуацию и объяснить нельзя. - прим. МГ.)
В Красноярском крае ищут женщину, которая подозревается в убийстве своего ребенка-младенца. Об этом сообщает Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по ст. 106. "Убийство матерью новорожденного ребенка".
С началом весны, в период интенсивного таяния снега возникает опасность протечки домашней кровли. Эта проблема поистине многогранна. Поток льющейся с крыши воды разрушает внутренние помещения и мебель, но даже медленное, почти незаметное проникание влаги в дом приводит к разрушению всего здания и способствует возникновению грибка, который негативно воздействует на здоровье людей и отличается крайней живучестью.
В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция: люди, уставшие от бетонных многоквартирных высоток, перебираются жить в частные дома. Это подтверждает и официальная статистика, показывающая, что спрос на земельные участки под жилищное строительство ежегодно растет. Жизнь в частном доме, безусловно, имеет множество положительных сторон, однако стоит помнить и о возможных трудностях. Зачастую участки под ИЖС не имеют стационарного водопровода, так что для комфортной жизни в частном доме придется самому позаботиться об обустройстве автономного водоснабжения.
Продажи презервативов в России за последнюю неделю резко увеличились, а крупнейший порносайт мира PornHub сделал бесплатным премиум-контент.(Возможно, таким вот образом Россия хотя бы частично решит проблему демографии? Шутим, но и такого расклада исключать нельзя, ведь, может быть, в будущем все будут говорить о детях, зачатых во время великого коронавирусного карантина . - прим. МГ.)
В Магадане закончено расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении ребенка, продолжавшемся в течение 9 лет. При этом мать пострадавшей девочки встала на защиту насильника, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
"Есть люди, которые совершают планирующий полет на высоте 400 км, прячутся в глуби океанов, зимуют в Антарктиде или совершенно лишены связи с миром... Кто эти мужчины и женщины, способные ускользнуть от вируса?" - пишет журналист Le Figaro Шарль Лекюрье.
Девочка из Перми провела необычный перформанс, чтобы привлечь внимание к проблемам разбитых дорог. (Тема это болезненная и проблемная для многих регионов страны, и ведь какие-то меры чиновники принимают, дороги ремонтируют, но очень быстро они возвращаются в прежнее состояние. То ли экономия на материалах сказывается, то ли качество ремонта, а может просто действительно природные условия у нас в стране такие, когда никакой асфальт зим не выдерживает? - прим. МГ.)
Шаманы в трех сибирских регионах провели обряды о благополучии человечества и просьбой о защите людей от дальнейшего распространения коронавируса. Такие обряды прошли в Туве, Бурятии и Алтайском крае. (В борьбе с общей бедой все средства хороши, ранее, напомним, крестный ход для борьбы с COVID-19 провели послушники московского монастыря, а патриарх Кирилл утвердил специальный текст молитвы против коронавируса . - прим. МГ.)
Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух школьников в Мичуринске, сообщили в региональном управлении СК. Мальчики играли в прятки около трансформаторной будки. (Неужели родители этих мальчишек не говорили им о том, что всем трансформаторы нужно обходить стороной? Но, опять же, дети на то и дети, чтобы запреты нарушать, но не ценой жизни ведь... прим. МГ.)
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