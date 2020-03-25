История про взяточника-управленца: хотел на рельсах обогатиться, да не вышло

Главу муниципального предприятия «Ангарский трамвай» арестовали на два месяца за получение особо крупной взятки.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Управленец договорился с бизнесменами, что будет передавать им по заниженной цене «значительную часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации».

Как информирует Следственный комитет, один из коммерсантов передал подозреваемому более 1 млн руб. в рамках этого уговора. При этом директор «Ангарского трамвая» вымогал значительно больше — 2 млн.

Мужчине грозит тюрьма, возбуждено дело по 6 ст. 290 УК России.

Еще новости о коррупции, как ржа, разъедающей все государственные институты в России — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...