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Уму непостижимо: курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки
По инф. Российской газеты   
27 Марта 2020 г.
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Силовики задержали бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России. Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.

Уму непостижимо: курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки

Следствие во Владимирской области возбудило уголовное дело о взяточничестве во Владимирском юридическом институте ФСИН России. Под подозрение попал 33-летний майор — сотрудник вуза.

— По версии следствия, в январе и феврале 2020 года буквально за несколько дней подозреваемый, используя свое положение, определенным образом манипулируя сознанием курсантов, обещая общее покровительство, получил от 16 обучающихся старшего курса взятки в общем размере 4 миллиона 680 тысяч рублей, — сообщили в региональном Следственном управлении СК.

Дело возбуждено по п. «б» и «в» части 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством, в крупном размере). По данным СК, бывший заместитель начальника курса требовал с подчиненных ему курсантов по 300 тысяч рублей, объясняя, что якобы находится в затруднительном материальном положении, поскольку занимается строительством дома.

— Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю. Однако следствие не исключает, что причиной поборов стали последствия игровой зависимости подозреваемого, — сообщили в СК.

Когда о финансовых аферах майора стало известно, он попытался скрыться от следствия. Оперативники УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН задержали злоумышленника в Москве. Как уточнили в региональном УФСБ, по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину майора удастся доказать в суде, ему может грозить до 12 лет заключения и многомиллионный штраф.

О коррупции в России мы пишем часто (по ссылке). То, что она повсеместна и хватать можно "чуть ли не каждого" чиновника или депутата или силовика - не говорит только ленивый.Но встречается на  и среди преподавателей вузов, и это, в общем-то, тоже не новость. Только вот ухитриться сделать так, чтобы студенты взяли кредиты и принесли деньги взяточнику - это своего рода "мастерство". И для этого надо обладать неплохими знаниями психологии и искусством манипуляций.

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