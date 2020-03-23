Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают в получении крупной взятки

Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

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По версии следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов — тогда еще действующий вице-мэр — получил 1,5 миллиона рублей от руководителя коммерческой фирмы за принятие решения в ее пользу.

— В ходе судебного заседания подозреваемый признал вину в получении от посредника тысяч рублей и готов их вернуть, — рассказали в пресс-службе суда. — Судьба других 750 тысяч пока неизвестна.

На основании материалов, собранных региональным управлением ФСБ, следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 190 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», экс-чиновник был задержан. О помещении его под домашний арест ходатайствовали представители СК и прокуратуры. Суд поддержал ходатайство и отправил экс-чиновника домой до 17 мая.

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