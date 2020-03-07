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На Белом море мамам-тюленям очень нужен лед, но его нет

По инф. rosbalt.ru   
07 Марта 2020 г.
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Эксперты российской некоммерческой организации «Совет по морским млекопитающим» считает критической ситуацию с гренландским тюленем в этом году из-за отсутствия льда на Белом море.

На Белом море мамам-тюленям очень нужен лед, но его нет

Как говорится в заявлении Совета, в этом году из-за аномальной зимы на Белом море и в юго-восточной части Баренцева моря впервые в истории наблюдений полностью отсутствует лед, жизненно необходимый для размножения гренландских тюленей. Специалисты пояснили, что около 100 тысяч самок тюленя в конце февраля — начале марта собираются на льдах Белого моря и массово приносят приплод, а затем две недели там же, на льдинах, выкармливают детенышей, обучая их держаться на воде и самостоятельно питаться.

Поскольку в этом году льда нет, то, по мнению экспертов, весь приплод погибнет.

Совет по морским млекопитающим призвал все организации и граждан, работающих в Белом море и в юго-восточной части Баренцева моря, сообщать о встречах с гренландскими тюленями, особенно с самками и детенышами, по возможности подтверждая наблюдения фото- или видеоматериалами.

Напомним, что такая же тревожная ситуация сложилась в этом году для балтийских нерп, которые тоже выводят потомство на льду. В результате зоозащитники приняли решение построить для нерп плавучие дома. Экоактивисты заметили, что в отсутствие льда самки используют перевернутые и брошенные на берегу лодки, ниши под камнями и бетонными плитами. Возможно, домики, которые установят активисты, позволят спасти хотя бы часть потомства.

Еще о животных и влиянии на их жизнь глобального потепления:

По инф. rosbalt.ru

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