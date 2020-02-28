Что о белых мишках слышно? Как теплую зиму пережили они?

Белые медведи в российской Арктике благополучно пережили нынешнюю аномально теплую зиму, переместившись ближе к югу, констатируют биологи и экологи.
— Ситуация с ледовым покровом, который жизненно необходим белым медведям, в Баренцевом море катастрофическая, — констатирует Илья Мордвинцев, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. — Однако в районе Земли Франца-Иосифа лед все-таки образовался устойчивый. А возле Новой Земли ситуация даже лучше, чем прошлой зимой. Белые медведи ушли на припайный лед и сейчас активно охотятся там на тюленей.
Ученые, ведущие наблюдение за белыми медведями, утверждают, что состояние всех животных, которые попадали в их поле зрения, вполне хорошее — они упитаны и здоровы. Теплая зима им не повредила. Однако в будущем продолжающееся потепление и таяние льдов могут привести к существенным изменениям в жизни белых медведей.
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Для этих хищников очень важно наличие дрейфующих льдов, с помощью которых они мигрируют и охотятся на тюленей. Если дрейфующих льдов нет, животным приходится держаться ближе к материку, где совсем другая кормовая база. В некоторых местах даже были зафиксированы встречи белых и бурых медведей (животные в конфликт не вступали и мирно расходились). Ученые дают различные прогнозы относительно того, к чему это приведет.
— Пока мы видим, что белые медведи неплохо выживают даже летом, в самый сложный период, когда в связи с полным уходом льда из акватории арктических морей они остаются на островах и вынуждены переходить на неестественное для них питание — птенцов, яйца, растительность. Такая пища не является для них нормальной и может привести к истощению. Но животные как-то адаптируются к меняющимся условиям. За последние годы мы не видели ни одного погибшего от голода белого медведя, — говорит Илья Мордвинцев.
— Мое личное мнение — белый медведь может приспособиться к любым условиям, — поддерживает коллегу директор Гыданского заповедника Вячеслав Берлинский. — На Курилах обитают необычные серо-белые медведи. По одной из версий, в свое время Екатерининский пролив замерз и дал возможность белым медведям попасть на Курильские острова. От скрещивания белого и бурого медведей и возникла серо-белая популяция. Если предположить, что эта версия — правда, то адаптация пройдет успешно.
Начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов настроен более пессимистично: — Отсутствие дрейфующих льдов — кризисный фактор для существования популяции белых медведей. Может ли жить медведь без льда? В принципе, да. Но в условиях ограниченной и скудной кормовой базы он в конце концов начнет питаться себе подобными. Словом, не будет льда — не будет и белых медведей.
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