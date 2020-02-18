Ученые: глобальное потепление многих животных может попросту убить

Около трети животных и растений мира к 2070 году исчезнут из-за изменений климата. К такому выводу пришли эксперты. (Глобальное потепление, увы, не так безобидно, как кажется. Поэтому было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.)
Ученые проанализировали данные о 538 видах растений и животных со всей планеты. По их словам, около 44% изучаемых видов вымирали, если максимальная температура в местах их обитания повышалась более чем на 0,5 °C. Рост температуры на 2,9 °C и выше приводил к локальному исчезновению 95% видов, установили ученые. При этом наиболее уязвимыми оказывались животные и растения, которые обитают в тропиках.
Ученые говорят, что прошлые пять лет также стали самыми жаркими с момента начала метеорологических наблюдений, превысив предыдущие показатели в среднем на 1,09 градуса по Цельсию. При этом в целом рост мировых температур необходимо сохранять в пределах 1,5 градусов. Именно такая норма предусмотрена Парижским соглашением по климату, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года.
«К 2070 году мы можем потерять около 20% видов растений и животных, а более сильное потепление может привести к исчезновению свыше трети или даже половины», — предупредил профессор Аризонского университета Джон Винс, его цитирует CBC.
Именно глобальное потепление сейчас является самой большой угрозой для человечества. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. А причиной этих явлений во многом является образ жизни современных людей. Мы эксплуатируем планету по максимуму, забирая у нее все природные ресурсы, и не думаем о том, что когда-то может настать конец. Все размышляют так, что "на наш век хватит, а дальше хоть потоп". Но ведь это неправильно. В каком виде достанется Земля нашим правнукам? Будет ли она безжизненна или прекрасна? Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить.
Около трети животных и растений мира к 2070 году исчезнут из-за изменений климата. К такому выводу пришли эксперты. (Глобальное потепление, увы, не так безобидно, как кажется. Поэтому было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.)
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