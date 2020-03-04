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Ура! Вертолетная служба спасения тюленят появится в Петербурге

По инф. "Российской газеты"   
04 Марта 2020 г.
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области появится авиационная служба спасения тюленят. Об этом сообщили в «Фонде друзей балтийской нерпы». Проект осуществляется Фондом совместно с частной компанией.

Ура! Вертолетная служба спасения тюленят появится в Петербурге

Уже в ближайшие дни активисты проведут несколько вертолетных экспедиций над акваторией Финского залива. Цель — определить места, где нерпы пытаются вырастить детенышей в сложных для них условиях.

Дело в том, что обычно мамы-нерпы с малышами располагаются на льдинах, но в условиях нынешней аномально теплой зимы льда в Финском заливе просто нет. В результате морские млекопитающие вынуждены обосновываться на берегу, где самки и детеныши становятся уязвимы для хищников и людей. Кроме того, малышей иногда уносит на льдинах, и они теряются.

По словам директора «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслава Алексеева, облеты будут вестись с безопасного расстояния, чтобы не напугать ластоногих.

Экологи определят места скопления тюленей, выяснят, как они приспособились к экстремальным условиям и где стоит усилить наблюдение, чтобы быстро прийти на помощь попавшему в беду тюлененку. В дальнейшем вертолет будет готов оперативно вылететь для спасения детенышей тюленей.

Справка:

Балтийские кольчатые нерпы и серые тюлени, живущие в окрестностях Петербурга, занесены в Красную книгу. Экологи констатируют, что сейчас популяция нерпы в Финском заливе составляет всего около ста особей, в то время как тридцать лет назад их было в сорок раз больше. Аномально теплая зима создает дополнительную угрозу для этих исчезающих ластоногих.

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