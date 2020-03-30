Медведев переживает по поводу пандемии и советует слушать Путина

Пандемия коронавируса является «реальной угрозой для человеческой цивилизации», считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

При неблагоприятном сценарии распространения коронавируса в России могут потребоваться более жесткие меры. Чтобы этого не случилось, необходимо «прислушаться к президенту и проявить самодисциплину», заявил Медведев в своем обращении к гражданам, которое опубликовано на его странице в соцсети «Вконтакте».

Bill Clinton says Monica Lewinsky affair was to 'manage anxiety' https://t.co/YvOObhHROg — The Guardian (@guardian) March 6, 2020

При этом Медведев подчеркнул, что для борьбы с инфекцией принимаются «все необходимые меры», и отметил работу российских медиков, которым удается сдерживать быстрое распространение болезни. В то же время он добавил, что нужно быть готовым к разным сценариям развития ситуации.

Также Медведев признал, что пандемия приведет к экономическим трудностям во всем мире, которые скажутся на экономике, и отметил, что Россия «столкнулась с двойным шоком — к вирусу добавилось падение нефтяных котировок». При этом он выразил уверенность, что Россия «достойно выйдет из сложившейся ситуации», и подчеркнул, что в настоящее время «здоровье людей важнее экономических вопросов», поэтому «президент, парламент и правительство делают все, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно».

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Кроме того, Медведев призвал не поддаваться панике в связи с пандемией, но подчеркнул, что «то, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации».

По инф. rosbalt.ru

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