Медведев переживает по поводу пандемии и советует слушать Путина

Пандемия коронавируса является «реальной угрозой для человеческой цивилизации», считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

При неблагоприятном сценарии распространения коронавируса в России могут потребоваться более жесткие меры. Чтобы этого не случилось, необходимо «прислушаться к президенту и проявить самодисциплину», заявил Медведев в своем обращении к гражданам, которое опубликовано на его странице в соцсети «Вконтакте».

Bill Clinton says Monica Lewinsky affair was to 'manage anxiety' https://t.co/YvOObhHROg