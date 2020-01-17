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Кто в кредитах ходит как в шелках? Мамы-одиночки, например
|По инф. rosbalt.ru
|17 Января 2020 г.
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Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, подчеркивается в исследовании, проведенном в рамках совместного проекта Минфина РФ и Всемирного банка. (Такая статистика, прямо скажем, тревожит и вновь наталкивает на мысль о том, что перемены нужны, прежде всего, в экономике страны. - прим. МГ.)
При этом наиболее часто о наличии у них долга по кредиту говорили матери-одиночки в возрасте 25—40 лет с двумя детьми (51%) и семьи с двумя детьми (50%), а реже всего — одинокие пенсионеры (12%).
Исследование свидетельствует о высокой закредитованности малоимущих заемщиков. Так, почти треть (32%) из тех, кому денег не хватает даже на продукты, имеет непогашенный кредит. При этом 29% из таких должников тратят на погашение кредита более 30% семейного дохода.
Ранее руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова спрогнозировала в кулуарах Гайдаровского форума, что долговая нагрузка россиян в наступившем году продолжит расти. На ее взгляд, «тот рост долговой нагрузки», который регулятор измеряет «на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения, продолжит возрастать, только более медленными темпами».
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«В течение этого года он тоже продолжит возрастать, потому что мы прогнозируем, что высокие темпы (кредитования) сохранятся», — предупредила Данилова.
По оценкам ЦБ РФ на 1 октября 2019 года, совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан растет с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования.
Тем временем число банкротств граждан в России за минувший год увеличилось почти на 57%, и несостоятельными были признаны 69 тыс. россиян. Такие данные недавно привел Федеральный реестр сведений о признании граждан несостоятельными («Федресурс»).
По оценкам же Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 млн.
При этом за последние 5 лет, по подсчетам «Федресурса», число банкротств россиян выросло в 79,3 раза. Всего с октября 2015 года — момента появления механизма признания граждан несостоятельными — им воспользовались 163,2 тыс. граждан.
Эксперты объясняют причины роста показателя тем, что заемщики лучше информированы о возможности легального избавления от долгов. Влияет на ситуацию и растущая закредитованность населения.
Банк России неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.
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