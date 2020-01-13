Вот как жить, если 80% дохода отдаешь за долги?! Но живут...

Кредиты знакомы каждому. Кто-то их не берет из принципа, а кто-то уже почти на дне долговой ямы. Почти каждый четвертый российский заемщик отдавал в минувшем году по кредитам свыше 80% своих доходов!

Это следует из оценок международного рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года. По этой методологии в группу с долговой нагрузкой выше 80% сейчас можно отнести чуть менее 25% банковских клиентов. Ранее банки долю таких заемщиков оценивали менее консервативно: в I квартале они, исходя из собственных моделей, относили к категории слишком закредитованных менее 10% заемщиков, сообщает РБК.

По данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков в России имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс». Аналитики связывают такую тенденцию с ростом закредитованности населения.

В настоящее время в группе самых рискованных заемщиков насчитывается около 2,5 млн россиян.

В конце декабря, в интервью телеканалу «Россия-24», глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин заявил, что долги населения РФ по потребительским кредитам возрастут по итогам уходящего года до 1,7 трлн рублей. При этом он отметил, что «проблема еще в какой-то степени остается с потребительским кредитом — он рос гораздо быстрее, чем растут доходы населения».

По оценкам Центробанка РФ, совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан растет с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования.

Еще про кредиты (которые иногда, все-таки, бывают нужны и полезны) — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ