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Вот как жить, если 80% дохода отдаешь за долги?! Но живут...
|По инф. rosbalt.ru
|13 Января 2020 г.
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Кредиты знакомы каждому. Кто-то их не берет из принципа, а кто-то уже почти на дне долговой ямы. Почти каждый четвертый российский заемщик отдавал в минувшем году по кредитам свыше 80% своих доходов!
Это следует из оценок международного рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года. По этой методологии в группу с долговой нагрузкой выше 80% сейчас можно отнести чуть менее 25% банковских клиентов. Ранее банки долю таких заемщиков оценивали менее консервативно: в I квартале они, исходя из собственных моделей, относили к категории слишком закредитованных менее 10% заемщиков, сообщает РБК.
По данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков в России имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс». Аналитики связывают такую тенденцию с ростом закредитованности населения.
В настоящее время в группе самых рискованных заемщиков насчитывается около 2,5 млн россиян.
В конце декабря, в интервью телеканалу «Россия-24», глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин заявил, что долги населения РФ по потребительским кредитам возрастут по итогам уходящего года до 1,7 трлн рублей. При этом он отметил, что «проблема еще в какой-то степени остается с потребительским кредитом — он рос гораздо быстрее, чем растут доходы населения».
По оценкам Центробанка РФ, совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан растет с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования.
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