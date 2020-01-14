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Крушение украинского лайнера в Иране: арестованы первые подозреваемые
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2020 г.
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В Иране арестованы двое подозреваемых в причастности к крушению украинского лайнера. Об этом заявил представитель судебной системы страны Голамхоссейн Эсмаили, передает Reuters.

Крушение украинского лайнера в Иране: арестованы первые подозреваемые

Летевший в Киев Boeing «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из Тегерана 8 января. В результате погибли все 176 человек на борту.

Сначала сообщалось о возможном техническом сбое, но позже в Иране заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны.

  • Это любопытно: разбившимся лайнером «Международных авиалиний Украины» (МАУ) должен был управлять пилот по имени Артем. Однако в последний момент его перевели на другой рейс, следовавший в Лондон.

«Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета», — написал президент Ирана Хасан Роухани в Twitter.

При этом он продолжил возлагать долю ответственности на «преступного» президента США Дональда Трампа и Пентагон, которые грозили Ирану атаками.

Президент выразил надежду на расследовании катастрофы без искусственных задержек и препятствий, а также призвал Иран предоставить 45 украинским специалистам полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

По инф. rosbalt.ru

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