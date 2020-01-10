У рухнувшего в Иране самолета незадолго до вылета заменили пилота

Пилот «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по имени Артем должен был управлять лайнером Boeing-737, который разбился после вылета из аэропорта Тегерана. (Мужчина чудесным образом избежал смерти. Иначе, как причудами судьбы это не назовешь... - прим. МГ.)

Пилот рассказал изданию «Вікна-Новини» о своем чудесном спасении, благодаря тому, что в последний момент его перевели на другой рейс, следовавший в Лондон.

По его словам, он находился в столице Ирана и уже готовился к отправлению в Киев, а потому видел экипаж злосчастного рейса PS752 незадолго перед вылетом.

«Я должен был лететь рейс вместо Хоменко… Мне изменили рейс на Лондон», — сказал он.

Заметим, что в конце прошлого года чудесным образом спасся и пассажир лайнера, потерпевшего крушения в Казахстане. Мужчина просто не смог проснуться и не успел на свой рейс.

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Во время последней встречи коллеги Артема сидели за соседними столиками на брифинге и выглядели обеспокоенными, будто предчувствуя скорую беду.

«Они были очень озабочены, видимо, они знали, было предчувствие какое-то… Я пожелал им хорошего рейса. Так же и они мне», — рассказал пилот.

Напомним, жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, среди них 11 украинских граждан — весь экипаж и два пассажира. К трагедии мог привести сбой и пожар в одном из двигателей Boeing-737. В отчете иранских авиаспециалистов сообщается, что самолет загорелся в воздухе.

По инф. rosbalt.ru

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