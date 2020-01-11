Иран официально признал ответственность за сбитый украинский авиалайнер

Президент Ирана Хасан Роухани официально подтвердил версию СМИ и западных стран о том, что самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение по вине Тегерана.

Летевший из Тегерана в Киев самолет «Международных авиалиний Украины» упал в среду, 176 человек — экипаж и 167 пассажиров погибли. Спецслужбы Украины не исключили, что борт был поражен находящейся на вооружении у Ирана ракетой российского производства.

По словам иранского лидера, вооруженные силы страны «по ошибке» ударили по самолету ракетами, приняв его за «вражеский объект». После вылета из Аэропорта имама Хомейни лайнер якобы приблизился к «важному военному объекту».

Роухани подчеркнул, что Тегеран ждал ответа США на удары по американским базам в Ираке, поэтому ВС страны были переведены в полную боеготовность.

Президент пообещал провести расследование «непростительной ошибки», которая привела к гибели 176 человек.

«Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета», — написал он в Twitter.

При этом он продолжил возглагать долю ответственности на «преступного» президента США Дональда Трампа и Пентагон, которые грозили Ирану атаками.

Роухани также заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО страны и распорядился принять все меры для компенсации за сбитый самолет.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением после признания властями Ирана вины в крушении украинского самолета, жертвами которого стали 176 человек.

Зеленский потребовал от Ирана наказания виновных в «ошибочном» запуске ракеты по гражданскому лайнеру, который якобы приняли за «вражеский объект».

По его словам, Киев будет настаивать на выплате компенсаций семьям погибших и скорейшем возвращении их тел на родину.

Кроме того Украина ожидает от Ирана извинений по официальным дипломатическим каналам.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину… Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций», — написал Зеленский в Facebook.

Президент выразил надежду на расследовании катастрофы без искусственных задержек и препятствий, а также призвал Иран предоставить 45 украинским специалистам полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

По инф. rosbalt.ru

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