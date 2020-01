В Иране рухнул самолет, направлявшийся в Киев. Никто не выжил...

Украинский самолет рухнул утром 8 января близ аэропорта Тегерана. Лайнер направлялся в Киев и разбился после вылета из аэропорта столицы Ирана. Никто не выжил. Самолет разрушился полностью из-за пожара на борту.

По предварительным данным, на борту Boeing-737 находились 168 пассажиров и девять членов экипажа (всего 177 человек). Все находившиеся на борту погибли. Точное число жертв уточняется, также сообщалось о 176 находившихся на борту «Боинга».

Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

Украинская авиакомпания уточняет, что на борту находились 11 граждан Украины, 73 гражданина Канады, 71 гражданин Ирана, 8 граждан Швеции, 6 граждан Афганистана, 4 гражданина Германии, 3 подданных Великобритании, передает «Интерфакс».

Возникший на борту пожар уничтожил рухнувший самолет полностью. Директор по международным операциям Красного полумесяца Мансуре Багери заявил, что столь сильные повреждения сделают невозможным опознание жертв. По его словам, нет ни одного шанса на то, что кого-то из погибших удастся идентифицировать по останкам.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q