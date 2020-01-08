В Иране рухнул самолет, направлявшийся в Киев. Никто не выжил...

Украинский самолет рухнул утром 8 января близ аэропорта Тегерана. Лайнер направлялся в Киев и разбился после вылета из аэропорта столицы Ирана. Никто не выжил. Самолет разрушился полностью из-за пожара на борту.

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Кто находился на борту?

По предварительным данным, на борту Boeing-737 находились 168 пассажиров и девять членов экипажа (всего 177 человек). Все находившиеся на борту погибли. Точное число жертв уточняется, также сообщалось о 176 находившихся на борту «Боинга».

Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

Украинская авиакомпания уточняет, что на борту находились 11 граждан Украины, 73 гражданина Канады, 71 гражданин Ирана, 8 граждан Швеции, 6 граждан Афганистана, 4 гражданина Германии, 3 подданных Великобритании, передает «Интерфакс».

Возникший на борту пожар уничтожил рухнувший самолет полностью. Директор по международным операциям Красного полумесяца Мансуре Багери заявил, что столь сильные повреждения сделают невозможным опознание жертв. По его словам, нет ни одного шанса на то, что кого-то из погибших удастся идентифицировать по останкам.

В сети микроблогов Twitter опубликовано видео катастрофы. Горящая точка на видео и есть падающий самолет. Падение заканчивается яркой вспышкой на земле.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 8 января 2020 г.

«Перед крушением на борту произошел большой пожар», — цитирует Мансуре Багери РИА Новости.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Почему самолет упал?

Иранское информагентство IRNA сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками.

По данным посольства Украины в Иране, в настоящий момент версия теракта исключается.

Известно, что удалось найти один «черный ящик», он в хорошем состоянии и может пролить свет на обстоятельства трагедии. Следователи продолжают поиски второго самописца.

Говоря о возможных причинах аварии, вице-президент авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский назвал минимальной вероятность ошибки пилотов.

По его словам, до падения самолет успел набрать 2400 метров высоты. Кроме того, экипаж имел большой опыт работы, пилоты имели достаточное количество летных часов практики.

При этом сам аэропорт Тегерана Сосновский назвал «непростым» и отметил также «сложность рейса», на который был выставлен усиленный экипаж.

«Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, все наши подготовки всего лётного состава на Boeing 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана», — добавил он.

Как сообщил тем временем портал Flight Aware, видимость и облачность над аэропортом в Тегеране в момент крушения украинского лайнера оценивалась как нормальная и составляла как минимум 10 км.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в своем Facebook. Из-за катастрофы он прервал свою поездку в Оман и возвращается в Киев.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли», — написал он.

Владимир Зеленский поручил создать при СНБО оперативный штаб, который займется выяснением обстоятельств трагедии.

В составе штаба будут работать премьер-министр, главы МИД и Минобороны, руководители Службы безопасности и МВД, глава Службы внешней разведки и глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По инф. rosbalt.ru

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