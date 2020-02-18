Когда уже дети перестанут от рук родителей погибать?! Ох, не скоро, видимо...

Некоторые горе-родители относятся к новорожденным детям как будто к вещам. Они считают, что их можно просто так убивать и выбрасывать. И от этого кровь стынет в жилах. Два таких новых случая произошли в Ставрополье и Самарской области.

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В Буденновске Ставропольского края новорожденного малыша удалось спасти буквально чудом. В субботу, 15 февраля, 18-летняя мать у себя дома, в квартире на первом этаже, родила живую девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца нашла соседка, которая сразу вызвала «скорую помощь». Ребенка удалось спасти.

Возбуждено дело о покушение на убийство новорожденного матерью.

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А в Октябрьске Самарской области мужчину подозревают в убийстве трехмесячной дочери.

Тело младенца, как сообщалось, нашли 15 февраля на одной из улиц города. Во вторник, 18 февраля, подозреваемого задержали.

По данным СК РФ, 34-летний отец девочки рассказал, что в ночь на 8 февраля он в пьяном виде укачивал ребенка. В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял дочь и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, но ребенок продолжал плакать. Тогда мужчина ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в другой комнате готовила для дочери еду.

«Скорую помощь» для девочки никто не вызвал. Утром мать обнаружила, что ребенок умер. Отец положил тело девочки в пакет и вынес на улицу.

Известно, что у матери погибшей девочки было еще трое детей, но в отношении них она лишена родительских прав. Отец погибшего ребенка злоупотребляет алкоголем.

А вот еще леденящие душу заголовки о бедах со внуками. Так и хочется воскликнуть: взрослые, одумайтесь уже!