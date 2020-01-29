Трагедии с детьми: сломанная челюсть и смерть из-за травли клопов

Дети вновь и вновь становятся жертвами халатности или жестокости взрослых. Об этом говорят два свежих случая. Так, на Камчатке отец сломал челюсть непослушному восьмилетнему сыну. А в Казахстане ребенок погиб из-за неосмотрительности соседей. Женщина травила клопов в своей квартире, сильный запах отравы проник в соседскую квартиру, где жили дети. Они получили отравление, один скончался.

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На Камчатке ЧП случилось в поселке Оссора. Мужчина поднял сына и с силой бросил на пол за мелкое непослушание. Несколько дней родители ребенка не обращались к врачам, давая ему обезболивающее. Когда ребенок со следами побоев пришел в школу, оттуда его увезли в больницу, где диагностировали перелом нижней челюсти со смещением. О случившемся сообщили в полицию, уточнила пресс-секретарь краевого управления МВД Алла Иванова.

Возбуждено уголовное дело. Отцу грозит тюремный срок.

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Жительница Актау в Мангистауской области Казахстана приговорена к двум годам лишения свободы за то, что проведенная ею травля клопов в своей квартире привела к гибели сооседского ребенка.

Женнщина провела дезинсекцию самостоятельно, купив на рынке индийский препарат, который предназначен для уничтожения насекомых в зернохранилищах. Она заклеила в квартире вентиляцию, оставила в каждом помещении таблетки и ушла.

Через несколько дней трое детей соседей были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление, один из них скончался. Позже была выяснена настоящая причина его гибели.

По инф. rosbalt.ru

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