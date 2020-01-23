Два дня плакал в квартире: на Сахалине спасли двухлетнего мальчика

В городе Анива на Сахалине спасли двухлетнего мальчика, которого заперли в пустой квартире. В помещениях был большой беспорядок.

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Как сообщает Sakh.com, соседи заявили, что в квартире одного из многоквартирных домов два дня плачет ребенок.

Когда правоохранители вскрыли квартиру, обнаружили там мальчика 2018 года рождения. В доме были разбросаны вещи, а на кухне — отодвинута от стены плита. Взрослых в помещениях не было.

Мать ребенка пришла в квартиру сразу после того, как спасатели выломали дверь. Выяснилось, что женщина как сирота получила квартиру в Аниве, но потом стала ее сдавать, а сама с ребенком переехала в Южно-Сахалинск. По ее словам, сегодня она с сыном вернулась в Аниву, чтобы забрать ключи у арендаторов, и беспорядок устроили квартиросъемщики. Ребенка она якобы уложила спать, а сама ушла в магазин за продуктами и моющими средствами.

Полиция и опека будут проверять ее версию, а ребенка временно поместили в социально-реабилитационный центр в Южно-Сахалинске.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Правду ли говорит мама этого ребенка? Может быть да, но вполне возможно, что и нет. Дело в том, что в последнее время совсем не редки стали случаи, когда мамы просто бросают своих детей одних, и те умирают от голода. Именно такой случай произошел в Кирове. Мамашка оставила ребенка одного на несколько дней, а в итоге 3-летняя малышка умерла.Вот и вызывают тревогу все сообщения о детях, оставленных в квартирах, ведь не всегда ясно, сделано это с умыслом или без. Но в любом случае, хорошо, что все в этой истории закончилось благополучно.



А пока вот еще несколько заголовков о бедах с детьми:

По инф. rosbalt.ru

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