Бедные дети: где-то мамашка погубила, где-то отчим вволю наиздевался...

На этой неделе СМИ рассказали о новых трагических случаях и происшествиях с детьми. Так, в Приангарье умер младенец, мать которого подписала отказ от госпитализации, в Пермском крае мужчина три года истязался над маленьким сыном сожительницы, а в Петербурге мальчик повредил позвоночник, прыгая на батуте.

Трагедия произошла в Усть-Куте Иркутской области. Там от отравления скончался 8-месячный ребенок.

Как выяснили следователи СК РФ, в минувшую субботу, 18 января, ребенок попал в больницу с диагнозом «отравление», однако его мать написала отказ от госпитализации. Накануне вечером, когда за мальчиком дома присматривала бабушка, ему стало плохо, и приехавшие на вызов сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть ребенка.

Известно, что семья состоит на профилактическом учете в ОДН. Причины смерти ребенка устанавливаются.

В настоящее время следователями производятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов системы субъектов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Красновишерске Пермского края мужчина в течение трех лет жестоко пытал малолетнего пасынка.

По версии СК РФ, с начала марта 2016 года и по сентябрь минувшего года 30-летний отчим пытал сына сожительницы, которому к моменту начала истязаний было всего четыре года. Мужчина избивал ребенка и надолго ставил его в угол на колени на макароны, не пуская в туалет.

Истязатель ждет суда под арестом.

Похожий метод воспитания использовал и житель Омска. Там 35-летний мужчина ставил своего восьмилетнего пасынка коленями на гречку «в воспитательных целях». В результате таких наказаний у мальчика были сильно повреждены ноги, в кожу которых крупа практически «вросла».

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В Санкт-Петербурге прокуратура Приморского района, в свою очередь, проведет проверку в ТРК «Пять озер». Как сообщили в ведомстве, причиной стала информация о том, что в батутном парке, расположенном в этом комплексе, ребенок сломал позвоночник. Во время прыжков 11-летний мальчик почувствовал себя плохо, врачи выявили у него закрытый компрессионный перелом трех позвонков. Сотрудники прокуратуры проведут проверку, по итогам которой будет принято решение о дальнейших мерах.

По инф. rosbalt.ru

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