Китай впервые после пандемии разрешил выезд из Уханя

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Кроме открытия дорог власти распорядились запустить и железнодорожное сообщение. По данным aa.com на 8 апреля из города уже забронировано более 55 тыс. билетов.
7 апреля в Китае от коронавируса никто не умер. Количество зараженных в стране составляет 983 человека.
По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за время пандемии в Китае выздоровели 94,4% инфицированных. Количество заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания — 4%, умерли более 3,3 тыс. человек. В данный момент в стране насчитывается 1242 инфицированных.
С 1 апреля в КНР учитывают носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания. За минувшие сутки было зарегистрировано 30 подобных случаев, всего выявлено 1033 инфицированных.
В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, большинство инфицированных — это китайские граждане, прибывшие из-за рубежа. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев. Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности, в стране действуют правила, регламентирующие поведение жителей в общественных местах.
Под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 14,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными, 89 человек с подозрением на коронавирус находятся на карантине. По данным врачей, у 211 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.
Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года.
Напомним наши заголовки о том, что происходит сейчас в разных странах мира:
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля сделал ряд важных заявлений во время совещания с губернаторами. Он анонсировал дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, предложил выплачивать по 3 тысячи рублей семьям с детьми, где родители остались без работы, запретил губернаторам закрывать границы регионов и подробно коснулся мер поддержки бизнеса.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вредными мечтаниями заявления трех бывших послов США в Киеве Стивена Пайфера, Джона Хербста и Уильяма Тейлора о желании вернуть полуостров Украине на фоне пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Депутат от КПРФ с Алтая Мария Демина обратилась к Путину с призывом выдать россиянам по 50 тысяч рублей в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса. США и Европа уже пошли по пути единовременной денежной помощи своим гражданам.
Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке — крупнейший готический собор в мире — будет переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Последний раз собор становился пристанищем для больных в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщает издание The New York Times.
Пока ученые всего мира ищут вакцину от коронавируса, «целитель» Григорий Грабовой заявляет, что знает, как его победить. Экстрасенс, сделавший себе имя в начале двухтысячных и отсидевший за «воскрешение» бесланских детей, до сих пор играет в пророка. Как он пришел к славе и чем занимается сейчас?
«(…) 36-летняя Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза „Альянс врачей“, в настоящий момент выступает против политики Кремля в области здравоохранения. Этому офтальмологу удалось объединить более 2 тыс. практикующих по всей стране, она осуждает методы борьбы с эпидемией со стороны властей. (…) Она продолжает свою деятельность по распространению масок, перчаток и респираторов среди медицинских учреждений. 2 апреля, когда она отправилась в Великий Новгород, к северо-западу от Москвы, ее арестовали. Освободили ее чуть менее, чем через 24 часа после того, как оштрафовали за несоблюдение карантинных мер», — передает Le Point.
Дети из Италии и других стран Европы исполняют арию из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». В своих руках они держат плакаты со словами поддержки для близких, друзей и слушателей. (Согласитесь, что такая поддержка детей если и не поможет заболевшим в борьбе с инфекцией, то наверняка поднимет им дух, а это для успешного лечения очень важно! - прим. МГ.)
Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.
Добавить блюду изюминку могут разные соусы, в том числе и итальянский песто. Этот соус может украсить собой разную еду и благодаря неповторимому вкусу и аромату он способен сделать ее просто кулинарным шедевром. Состоит песо из кедровых орешек, базилика, пармезана и чеснока (это классика). А на самом деле сейчас рецептов приготовления такого соуса много, и один из них здесь: grandkulinar.ru.
Путешествия способны много дать людям Это новые впечатления и знакомства, расширение кругозора и положительные эмоции, принятие других взглядов на жизнь и толерантность, практика языка (если тур предполагается в другую страну) и проверка своих возможностей и способностей, дегустация новых блюд и вдохновение и т.д. Перечислять можно еще и еще.
День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.
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