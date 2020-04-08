Китай впервые после пандемии разрешил выезд из Уханя

КНР открыли выезд из Уханя, город оставался на изоляции 76 дней. Отсюда началась пандемия COVID-19.

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Кроме открытия дорог власти распорядились запустить и железнодорожное сообщение. По данным aa.com на 8 апреля из города уже забронировано более 55 тыс. билетов.

7 апреля в Китае от коронавируса никто не умер. Количество зараженных в стране составляет 983 человека.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за время пандемии в Китае выздоровели 94,4% инфицированных. Количество заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания — 4%, умерли более 3,3 тыс. человек. В данный момент в стране насчитывается 1242 инфицированных.

С 1 апреля в КНР учитывают носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания. За минувшие сутки было зарегистрировано 30 подобных случаев, всего выявлено 1033 инфицированных.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, большинство инфицированных — это китайские граждане, прибывшие из-за рубежа. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев. Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности, в стране действуют правила, регламентирующие поведение жителей в общественных местах.

Под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 14,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными, 89 человек с подозрением на коронавирус находятся на карантине. По данным врачей, у 211 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года.

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Polit.ru

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