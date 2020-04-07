ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
2020-03-08-15-00-16
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

В США коронавирусом заразилась тигрица, а в Китае — кошки
По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

В зоопарке Нью-Йорка коронавирус нового типа диагностировали у тигрицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Общества по охране дикой природы (WCS).

В США коронавирусом заразилась тигрица, а в Китае — кошки

По мнению специалистов, животное могло заразиться вирусом от ухаживавшего за ней сотрудника зоопарка, у которого не было явных симптомов заболевания.

По информации Общества, вирус подтвержден у четырехлетней малайской тигрицы Нади. Сухой кашель также был замечен у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов. При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с Надей, симптомов заболевания замечено не было. Кроме того, были проверены малайский тигр-самец, два амурских тигра и леопарды, гепарды, пумы и сервалы. Они все оказались здоровы.

В зоопарке были приняты профилактические меры для всех работников, которые ухаживают за животными, и других кошачьих, которые живут в четырех зоопарках сети WCS. По информации агентства AP, это первый подтвержденный случай заражения животного в США и первый случай заражения тигра в мире.

Отметим, что в китайском городе Ухане, который стал первым очагом эпидемии, коронавирусом оказались заражены около 15% бродячих кошек. Предположительно, их могли заразить кормившие их люди. При этом случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не выявлено, однако биологи полагают, что животные могут заражать друг друга. В группе риска — макаки-резусы и хорьки.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 