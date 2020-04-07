В США коронавирусом заразилась тигрица, а в Китае — кошки

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В зоопарке Нью-Йорка коронавирус нового типа диагностировали у тигрицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Общества по охране дикой природы (WCS).
По мнению специалистов, животное могло заразиться вирусом от ухаживавшего за ней сотрудника зоопарка, у которого не было явных симптомов заболевания.
По информации Общества, вирус подтвержден у четырехлетней малайской тигрицы Нади. Сухой кашель также был замечен у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов. При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с Надей, симптомов заболевания замечено не было. Кроме того, были проверены малайский тигр-самец, два амурских тигра и леопарды, гепарды, пумы и сервалы. Они все оказались здоровы.
В зоопарке были приняты профилактические меры для всех работников, которые ухаживают за животными, и других кошачьих, которые живут в четырех зоопарках сети WCS. По информации агентства AP, это первый подтвержденный случай заражения животного в США и первый случай заражения тигра в мире.
Отметим, что в китайском городе Ухане, который стал первым очагом эпидемии, коронавирусом оказались заражены около 15% бродячих кошек. Предположительно, их могли заразить кормившие их люди. При этом случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не выявлено, однако биологи полагают, что животные могут заражать друг друга. В группе риска — макаки-резусы и хорьки.
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о четырех умерших от коронавируса в стране. По его словам, «вирус атакует слабых». (Президент Белоруссии известен своими громкими высказываниями, но, возможно, в чем-то он и прав, ведь он один из немногих глав государств, кто отказался от введения карантина. - прим. МГ.)
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